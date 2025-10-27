La situación de Everton es crítica. El equipo oro y cielo se hunde en la tabla y sólo dos puntos los separan del descenso tras una pésima racha que dejó al equipo con una sola victoria en los últimos cinco partidos. La tensión creció tanto, que Mauricio Larriera decidió dar un paso al costado, dejando vacía la banca a cinco fechas del final del torneo.

Sin embargo, el Grupo Pachuca no perdió tiempo y, según información de ADN Deportes, decidió apostar nuevamente por un viejo conocido de la casa: Javier Torrente. El argentino, exayudante de Marcelo Bielsa, volverá al club con la difícil tarea de evitar el descenso en las jornadas restantes del Campeonato Nacional 2025.

⚽ Javier Torrente y el desafío de salvar a Everton

No será la primera vez que Torrente intente enderezar el rumbo ruletero. En 2018 llegó con el equipo también al borde del descenso y logró lo imposible, salvándolo del descenso en una campaña histórica. Después, entre 2019 y 2020, demostró que su fórmula no era casualidad.

El técnico argentino deberá reordenar rápidamente a un plantel golpeado anímicamente y con poco gol. En el horizonte inmediato aparecen duelos directos con rivales de la parte baja, que pueden marcar el destino del club viñamarino.