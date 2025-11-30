En uno de los partidos claves por la permanencia en Primera División, Deportes Iquique consiguió un importante triunfo ante Everton en Viña del Mar. El cuadro de los Dragones Celestes ganó por 1-0 y estiró la definición del segundo descendido a la Primera B hasta la última fecha del torneo.

El encuentro estuvo marcado por la desesperación de Everton, que no pudo hilvanar jugadas ante la presión de enredarse en la parte baja de la tabla. Además, los viñamarinos no contaron con su público, e Iquique estuvo mucho más ordenado y sólido en la búsqueda de llegadas directas.

Pese a que no tuvo mayores chances de igualar, los de Javier Torrente tuvieron un par de posibilidades que fueron contenidas por el portero Leandro Requena que fue una de las figuras del partido.

⚽ El gol de Everton vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del partido llegó a los 44′ con un golazo de Álvaro “Chanchito” Ramos. El goleador histórico de los Dragones Celestes recibió un pase magistral César González y definió con un cabezazo de primera que dejó sin opciones a Ignacio González.

— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2025

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Everton e Iquique por el Campeonato Nacional 2025?

En la última fecha del Campeonato Nacional, Everton visitará a O’Higgins el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas. Deportes Iquique, en tanto, jugará el mismo día y en el mismo horario con la Universidad de Chile en el Tierra de Campeones.





