En uno de los partidos claves por la permanencia en Primera División, Deportes Iquique consiguió un importante triunfo ante Everton en Viña del Mar. El cuadro de los Dragones Celestes ganó por 1-0 y estiró la definición del segundo descendido a la Primera B hasta la última fecha del torneo.
El encuentro estuvo marcado por la desesperación de Everton, que no pudo hilvanar jugadas ante la presión de enredarse en la parte baja de la tabla. Además, los viñamarinos no contaron con su público, e Iquique estuvo mucho más ordenado y sólido en la búsqueda de llegadas directas.
Pese a que no tuvo mayores chances de igualar, los de Javier Torrente tuvieron un par de posibilidades que fueron contenidas por el portero Leandro Requena que fue una de las figuras del partido.
⚽ El gol de Everton vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025
El único tanto del partido llegó a los 44′ con un golazo de Álvaro “Chanchito” Ramos. El goleador histórico de los Dragones Celestes recibió un pase magistral César González y definió con un cabezazo de primera que dejó sin opciones a Ignacio González.
📊 Estadísticas de Everton vs Iquique
- Alan Medina 16′
- Sebastian Sosa 24′
- Alvaro Ramos 44′
- Agustin Venezia 28′
- Cesar Gonzalez 45′
- Luis Casanova 84′
- Marcos Gomez 90′
- Leandro Requena 90′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Ignacio
Gonzalez
García
Gonzalez
Oyarzun
Ibacache
Medina
Berrios
Madrid
Moya
Alfaro
Sosa
- Entrenador
-
0Javier Torrente
- Suplentes
-
17Claudio Gonzalez
-
9Matias Campos
-
14Nicolas Baeza
-
19Vicente Vega
-
25Emiliano Ramos
-
28Enrique Serje
-
30Cristian Palacios
Requena
Rojas
Casanova
Sanchez
Davila
Orellana
Gomez
Gonzalez
Venezia
Puch
Ramos
- Entrenador
-
0Rodrigo Guerrero
- Suplentes
-
12Daniel Castillo
-
5César Fuentes
-
8Steffan Pino
-
18Hans Salinas
-
24Bayron Barrera
-
29Matias Moya
-
32Enzo Hoyos
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Everton e Iquique por el Campeonato Nacional 2025?
En la última fecha del Campeonato Nacional, Everton visitará a O’Higgins el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas. Deportes Iquique, en tanto, jugará el mismo día y en el mismo horario con la Universidad de Chile en el Tierra de Campeones.