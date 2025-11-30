En uno de los partidos claves por la permanencia en Primera División, Deportes Iquique consiguió un importante triunfo ante Everton en Viña del Mar. El cuadro de los Dragones Celestes ganó por 1-0 y estiró la definición del segundo descendido a la Primera B hasta la última fecha del torneo.

El encuentro estuvo marcado por la desesperación de Everton, que no pudo hilvanar jugadas ante la presión de enredarse en la parte baja de la tabla. Además, los viñamarinos no contaron con su público, e Iquique estuvo mucho más ordenado y sólido en la búsqueda de llegadas directas.

Pese a que no tuvo mayores chances de igualar, los de Javier Torrente tuvieron un par de posibilidades que fueron contenidas por el portero Leandro Requena que fue una de las figuras del partido.

⚽ El gol de Everton vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del partido llegó a los 44′ con un golazo de Álvaro “Chanchito” Ramos. El goleador histórico de los Dragones Celestes recibió un pase magistral César González y definió con un cabezazo de primera que dejó sin opciones a Ignacio González.

📊 Estadísticas de Everton vs Iquique

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29
Everton CD
30/11/2025 18:00
0
1
Descanso : 0 1
Finalizado
Deportes Iquique
  • Alan Medina 16′
  • Sebastian Sosa 24′
  • Alvaro Ramos 44′
  • Agustin Venezia 28′
  • Cesar Gonzalez 45′
  • Luis Casanova 84′
  • Marcos Gomez 90′
  • Leandro Requena 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Leandro Requena
90 + 1 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Marcos Gomez
89 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Matias Campos
89 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Alvaro Madrid
87 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Emiliano Ramos
87 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Alex Ibacache
84 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Luis Casanova
79 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Matias Moya
79 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Edson Puch
79 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Enzo Hoyos
79 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Alvaro Ramos
69 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Hans Salinas
69 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Diego Orellana
69 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Cristian Palacios
69 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Alan Medina
59 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : César Fuentes
59 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Agustin Venezia
59 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Steffan Pino
59 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Cesar Gonzalez
59 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Nicolas Baeza
59 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Joaquin Moya
45 + 1 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Cesar Gonzalez
46 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Vicente Vega
46 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Diego García
44 ‘
Deportes Iquique
Asistencia : Cesar Gonzalez
44 ‘
Deportes Iquique
Gol regular : Alvaro Ramos
28 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Agustin Venezia
24 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Sebastian Sosa
16 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Alan Medina
[ +9 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +6 ‘ ] Amonestación para Leandro Requena.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Marcos Gomez.
Cambio: se retira Alvaro Madrid y entra en su lugar Matias Campos.
Cambio: se retira Alex Ibacache y entra en su lugar Emiliano Ramos.
Amonestación para Luis Casanova.
Cambio: se retira Edson Puch y entra en su lugar Matias Moya.
Cambio: se retira Alvaro Ramos y entra en su lugar Enzo Hoyos.
Cambio: se retira Diego Orellana y entra en su lugar Hans Salinas.
Cambio: se retira Alan Medina y entra en su lugar Cristian Palacios.
Cambio: se retira Joaquin Moya y entra en su lugar Nicolas Baeza.
Cambio: se retira Agustin Venezia y entra en su lugar César Fuentes.
Cambio: se retira Cesar Gonzalez y entra en su lugar Steffan Pino.
Cambio: se retira Diego García y entra en su lugar Vicente Vega.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Cesar Gonzalez.
Asistencia de Cesar Gonzalez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alvaro Ramos!
Amonestación para Agustin Venezia.
Amonestación para Sebastian Sosa.
Amonestación para Alan Medina.
El árbitro da inicio al encuentro.
Everton CD
4-4-2
Jose Ignacio Gonzalez 1
Jose
Ignacio
Gonzalez
Diego García 16
Diego
García
Ramiro Gonzalez 5
Ramiro
Gonzalez
Diego Oyarzun 24
Diego
Oyarzun
Alex Ibacache 2
Alex
Ibacache
Alan Medina 11
Alan
Medina
Benjamin Berrios 21
Benjamin
Berrios
Alvaro Madrid 6
Alvaro
Madrid
Joaquin Moya 7
Joaquin
Moya
Julian Alfaro 23
Julian
Alfaro
Sebastian Sosa 33
Sebastian
Sosa
  • Entrenador
  • 0
    Javier Torrente
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 9
    Matias Campos
  • 14
    Nicolas Baeza
  • 19
    Vicente Vega
  • 25
    Emiliano Ramos
  • 28
    Enrique Serje
  • 30
    Cristian Palacios
Deportes Iquique
4-2-3-1
Leandro Requena 22
Leandro
Requena
Dilan Rojas 4
Dilan
Rojas
Luis Casanova 6
Luis
Casanova
Salvador Sanchez 31
Salvador
Sanchez
Misael Davila 14
Misael
Davila
Diego Orellana 20
Diego
Orellana
Marcos Gomez 26
Marcos
Gomez
Cesar Gonzalez 17
Cesar
Gonzalez
Agustin Venezia 28
Agustin
Venezia
Edson Puch 10
Edson
Puch
Alvaro Ramos 11
Alvaro
Ramos
  • Entrenador
  • 0
    Rodrigo Guerrero
  • Suplentes
  • 12
    Daniel Castillo
  • 5
    César Fuentes
  • 8
    Steffan Pino
  • 18
    Hans Salinas
  • 24
    Bayron Barrera
  • 29
    Matias Moya
  • 32
    Enzo Hoyos
10
Faltas Cometidas
15
0
Fuera de Juego
3
61
Posesión de Balón
39
2
Tarjetas Amarillas
5
7
Tiros Fuera
7
6
Tiros a Puerta
2
10
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
18
Tiros Libres
0
1
Paradas
6
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
4
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
6
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
1
Corners 1ª Mitad
4
8
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
11
Últimos enfrentamientos
EVE 0 – 1 DEP 30/11/2025
DEP 1 – 2 EVE 16/06/2025
DEP 1 – 1 EVE 26/07/2024
EVE 1 – 1 DEP 25/02/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Everton e Iquique por el Campeonato Nacional 2025?

En la última fecha del Campeonato Nacional, Everton visitará a O’Higgins el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas. Deportes Iquique, en tanto, jugará el mismo día y en el mismo horario con la Universidad de Chile en el Tierra de Campeones.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas