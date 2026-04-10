El hospital de Universidad de Chile cada vez tiene menos pacientes, ya que jugadores como Juan Martín Lucero y Fabián Hormazábal están aptos para enfrentar a Ñublense en la próxima fecha del Campeonato Nacional. Pero a pesar de que son menos bajas, aún queda uno en una situación complicada, se trata de Octavio Rivero.

🔜 Próximo partido:

🏆 #LigadePrimeraMercadoLibre

🆚 Ñublense | Fecha 9

🏟️ Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

📆 12/4

🕠 17:30H



¡VAMOS BULLA! 🔵🔴 pic.twitter.com/1DgxkNuEkF — Universidad de Chile (@udechile) April 7, 2026

El atacante charrúa arribó al CDA como una de las armas de ataque más prometedoras, pero una sinovitis crónica en su rodilla izquierda le han impedido decir presente en el ciclo del nuevo técnico azul, Fernando Gago. El mandamás universitario se refirió al proceso de Rivero, le metió presión a futuro con su pronta operación y recuperación.

Gago le mete presión a la recuperación de Rivero

Durante esta jornada, Fernando Gago se refirió a la prensa sobre el tema Octavio Rivero, jugador que no ha podido jugar en su ciclo por una lesión sufrida al inicio de la era Meneghini que lo ha excluido del equipo y obligado a operar su rodilla izquierda.

El técnico de los azules señaló que deberá ser calmado en su recuperación y acelerar en ella para poder tener una oportunidad con él, al recalcar que: “Es un proceso, deberá tener paciencia y tiempo para poder recuperarse lo más rápido posible”.

¿Llegará un refuerzo a U de Chile por la lesión de Rivero?

En conferencia de prensa, Fernando Gago no quiso tocar la posibilidad de incorporar a un nuevo jugador en la mitad de la temporada por respeto al proceso del atacante charrúa. Además, el argentino destacó la mentalidad de Rivero, ya que tiene ánimos de volver a portar la camiseta azul.

¿Cuándo juega U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Chile deberá trasladarse a Chillán para la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, ya que deberá visitar a Ñublense el domingo 12 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Los azules se encuentran en la cuarta posición de la tabla con 13 puntos, al igual que los diablos rojos que se encuentra quinto por la diferencia de goles.