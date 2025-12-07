Colo Colo cerró el 2025 con un nuevo fracaso. Los albos no pudieron ante Audax Italiano y no lograron clasificar a la próxima edición Copa Sudamericana.

Gracias a la goleada por 5-0 de Ñublense sobre Cobresal, el Cacique solo necesitaba imponerse en el Estadio Monumental para asegurar su participación en torneos internacionales el 2026, pero no logró sacar la tarea adelante y se quedó con las manos vacías.

Esto pone en duda la continuidad de Fernando Ortiz, puesto que no consiguió el objetivo que le puso la dirigencia de Blanco y Negro cuando arribó al club: acceder a una competencia continental.

😮 Fernando Ortiz aclara su situación en Colo Colo

Tras la dolorosa derrota, Fernando Ortiz enfrentó a los medios de comunicación y fue consultado si este resultado condicionaba su continuidad en Colo Colo. “Yo no soy el que decide sobre eso, pero sí tengo bien claro que quiero continuar más que nunca”, señaló.

Respecto a la derrota, el DT indicó que “todos vimos lo que fue el partido en los 95 minutos que se jugó. Se buscó, se intentó, no pudimos abrir el marcador salvo faltando muy poco y el análisis está más que claro”.

😱 Colo Colo fija reunión para definir el futuro de Ortiz

La continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo se resolverá en los próximos días. Cuando el ‘Tano’ arribó a Macul, la dirigencia de Blanco y Negro estableció una cláusula para evaluar su contrato si no cumplía con el objetivo que se trazó.

Por ello, tras el fracaso que dejó al Cacique sin competencias internacionales para el 2026, el vínculo con el estratega será revisado, sobre todo considerando la forma en la que quedó fuera de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, según reveló Dale Albo, la directiva se reunirá el próximo miércoles 10 de diciembre a las 16:00 horas para analizar qué ocurrirá con Ortiz.

Pese a esto, el estratega no se detiene, puesto que este lunes acudirá al Estadio Monumental junto al primer equipo. El trasandino citó a sus pupilos antes de que inicien las vacaciones con el fin de hacer algunas mediciones y dejar algunas tareas de cara al 2026, aunque aún se desconoce si él seguirá al mando.

