El mercado de pases en Chile sigue sumando y sumando movimientos en los clubes de Primera División y el ascenso a la espera de que comiencen los respectivos torneos, por lo que a la vez que desde los equipos se fijan en alternativas para reforzarse hay jugadores libres que comienzan a ofrecerse con el fin de tener donde jugar este 2026.

El caso de uno de estos futbolistas es el del brasileño Sergi Santos, delantero de 31 años y con recordado paso por las canchas de nuestro país donde tuvo una grata experiencia junto a Audax Italiano entre 2015 y 2018 antes de dar el salto a la MLS estadounidense, lugar en el que jugó en varios elencos hasta quedar sin equipo luego de finalizar contrato con el Houston Dynamo a inicios de este 2026.

⚽ Felicevich ayuda a Sergi Santos a conseguir club en el fútbol chileno

Luego de tener una aventura de alrededor de 5 años en la liga más importante de Norteamérica y jugar más de 150 partidos entre los tres clubes que defendió (Philadelphia Union, Cincinnati y Houston) Sergi Santos pega la vuelta al fútbol chileno en busca de una nueva etapa y con Fernando Felicevich como escudero.

Santos es representado por Vibra Futbol, la agencia que lidera Felicevich, por lo que es el mismo quien comanda esta búsqueda del atacante. Eso sí, de acuerdo a la información de AS Chile no hay algún club que haya manifestado un interés concreto por el brasileño, por lo que la situación está en “veremos”.

Igualmente no se descarta que algún club de Primera pueda abrirse a incorporar a Santos como el caso de Deportes La Serena, esto teniendo en cuenta que los Papayeros cuenta con una importante lista de jugadores representado por Vibra en su plantel, pero de todas formas solo queda esperar a que pasen los días para tener novedades sobre el destino del delantero.

Sergi Santos está a la espera de activar el interés de algún club chileno/ © Photosport

📊 Los números con los que vuelve Sergi Santos a Chile

Sergi Santos acumuló tres clubes en su paso por Estados Unidos y pudo sostenerse habitualmente como una pieza importante en cada uno.