La Fecha 29 del Campeonato Nacional baja el telón este martes con el prometedor duelo en el que U de Chile recibirá al campeón Coquimbo Unido, un encuentro que para los azules cobra trascendencia por la pulseada final del Chile 2 y porque también será el último partido de Gustavo Álvarez frente a la hinchada azul en casa.

Tras anunciar el mismo el fin de su ciclo en la U al término de la presente temporada, Álvarez dirigirá su último partido como local esta jornada cuando su equipo enfrente al aurinegro en el Estadio Santa Laura, el cual marcará la despedida del estratega trasandino ante su público y por tanto también pretende parar lo mejor que tiene a disposición para cumplir con quedarse los tres puntos.

VAMOS BULLA, HOY TE VENIMOS A VER 🎵🔵🔴



🏆 #LigadePrimeraItaú | Fecha 29

🆚 Coquimbo Unido

🕕 18:00 horas

🏟️ Estadio Santa Laura

📺 TNT Sports



⚽ La formación de la U vs Coquimbo para ir por tres puntos clave esta tarde

Seguro que Gustavo Álvarez querrá irse por la puerta ancha de U de Chile cumpliendo el último objetivo de garantizar un lugar en la fase d grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que ganar esta tarde ante Coquimbo sería un paso fundamental en dicha carrera en la que se encuentran junto a U Católica y O’Higgins.

Lamentablemente para el DT argentino no podrá contar con dos piezas importantes en la titularidad en este pleito con Coquimbo. Matías Sepúlveda será baja por suspensión debido a la tarjeta roja que vio ante O’Higgins y Maximiliano Guerrero no logró recuperarse de los problemas físicos que lo acomplejaron estas últimas semanas.

Por ello, la más segura formación de los azules para esta tarde en el Santa Laura será con: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la línea defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en el mediocampo; dejando a Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en la delantera.

Álvarez se despedirá de la hinchada de U de Chile este martes/ © Photosport

📆 ¿A qué hora y dónde ver U de Chile vs Coquimbo?

El duelo de U de Chile y Coquimbo Unido se jugará esta tarde desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.