U Católica venció con lo justo a Ñublense este jueves en el Claro Arena por el Campeonato Nacional 2025, tres puntos que le vienen como anillo al dedo al elenco cruzado para mantenerse firmes en el objetivo de asegurar un boleto a copas internacionales de cara al 2026, pero que también marcó el estreno de la nueva perla que tiene el equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero.

Ante el elenco chillanejo fue el estreno como profesional del joven volante Vicente Cárcamo, quien a los 58′ reemplazó a Eugenio Mena y dejó destellos de su calidad técnica en varias de las ocasiones que le tocó intervenir en el juego, incluso con dos grandes ocasiones de gol que ahogó el arquero Nicola Pérez. Por ello, es que Garnero se mostró satisfecho con la primera aparición del canterano de la UC, pero dejó un contundente recado sobre cómo pretenden darle rodaje en el primer equipo.

📌 ¿Primera pelota que toca como futbolista profesional? bueno pues no hay problema, MAGISTRAL caño a Campuzano y definición cruzada que evita el guardameta… era el DEBUT SOÑADO. 😍🔝



⚽ Garnero quedó feliz pero es cauto sobre el debut de Cárcamo en la UC

Luego de la victoria sobre Ñublense en el coloso de San Carlos de Apoquindo, Daniel Garnero fue consultado sobre cómo vio los primeros minutos de Vicente Cárcamo con el equipo de La Franja.

“Estamos muy contentos con que Vicente tenga la posibilidad de comenzar a participar. Tiene mucho ruido alrededor de él, y eso quizás no es lo mejor“, comenzó diciendo el estratega de los cruzados.

Del mismo modo, mencionó que: “Tiene que ir de a poco; hoy ingresó muy bien y tiene un desequilibrio por encima de la media”.

📊 Los números de Vicente Cárcamo en su debut con U Católica

