U Católica se medirá este jueves a Ñublense en un partido pendiente del Campeonato Nacional a jugarse en el Claro Arena, y en las horas previas a dicho encuentro es que en el elenco precordillerano hubo novedades respecto a la situación de uno de sus canteranos mejor valorados hoy en día.

Hablamos de Vicente Cárcamo, una de las “joyas” que tiene actualmente la UC en su cantera y por quien en las últimas semanas o meses había bastante incertidumbre debido a que no había firmado su primer contrato como profesional, algo que sí habían conseguido algunos de sus compañeros como Joaquín Meneses, Amaro Pérez y José Salas.

😬 La UC despeja las dudas con Cárcamo al darle su contrato como profesional

Puede que a nivel el general el nombre de Vicente Cárcamo no esté muy familiarizado con el hincha de Universidad Católica, pero lo cierto es que el volante ha destacado continuamente en las divisiones inferiores del club de San Carlos de Apoquindo y siendo un pilar importante para los entrenadores del fútbol formativo.

Sin embargo, pese a generar todo ese entusiasmo en la cantera Cárcamo se había encontrado con ciertos obstáculos para poder dar ese primer paso hacia el primer equipo de la UC, viendo como otros de sus compañeros sí firmaban su primer contrato y teniendo ciertas publicaciones en redes sociales estas últimas semanas que ponían incertidumbre por su situación con el club. Junto con ello, durante la estadía de Tiago Nunes no tenía continuidad entrenando con el plantel de honor, escenario que fue cambiando con la llegada de Daniel Garnero, quien ha ido cocinando a fuego lento la presencia del talentoso jugador junto con el resto del plantel.

Pero, finalmente todo este panorama nebuloso se despejó con la información que dio a conocer este miércoles La Tercera. De acuerdo al citado medio, tras tener conversaciones avanzadas Vicente Cárcamo firmó su primer contrato con el club estudiantil, algo que incluso lo pone en los papeles para posiblemente estar en la convocatoria de Garnero para el partido pendiente con Ñublense de este jueves 9 de octubre en el Claro Arena, el cual se jugará a partir de las 20:30 horas de nuestro país.

Garnero confía a pleno en el joven Vicente Cárcamoi/ © Photosport

⚽ El voto de confianza de Daniel Garnero con Vicente Cárcamo

Es más, otro factor que puede impulsar todo este nuevo panorama para Cárcamo en la UC son las propias palabras que hizo Garnero en su última conferencia de prensa en la precordillera.

Tiene un desequilibrio individual importante. En eso está por encima de la media. Antes venía, tenía buenas referencias, pero no lograba ver esa realidad. Ahora en el último tiempo lo veo más maduro, más ordenado y está entendiendo mejor el paso de juvenil a profesional. Lo noto más cómodo y más suelto. Tiene grandes chances de estar en este próximo”, declaró Garnero sobre el juvenil y las opciones que tiene de estar al menos en la banca ante Ñublense, una historia que termina con final feliz para ambas partes, tanto la UC como el propio jugador.