U Católica logró un importante triunfo por 2-1 ante Palestino en el Claro Arena, pero no todo fue alegría, ya que Gary Medel le dio un nuevo dolor de cabeza al elenco del DT Daniel Garnero.

Medel volvía tras dos fechas suspendido por tarjeta roja (en el Clásico Universitario), pero sufrió otro traspié en el compromiso contra los tetracolores por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

😱 Gary Medel sufrió nuevo problema en U Católica

Resulta que Gary Medel salió lesionado en el duelo de U Católica vs Palestino, presentando un problema muscular en los minutos finales del compromiso, cuando los Cruzados estaban tratando de sentenciar la victoria.

El bicampeón de América sintió un tirón en una de sus piernas y su experiencia le permitió darse cuenta de inmediato que no podía seguir, por lo que hizo el gesto de cambio al banco de suplentes.

Medel se ha perdido ocho partidos en el Campeonato Nacional y 10 en la temporada, números que pueden aumentar si es que no llega al próximo partido de la UC, que será contra Huachipato.

📊 Los números de Gary Medel en su regreso a U Católica

Gary Medel acumula 25 partidos en su temporada de regreso a U Católica (con 1.888 minutos disputados), y no ha podido anotar goles ni asistencias.

Ha recibido 11 tarjetas amarillas en este período y 1 roja, la mencionada ante U de Chile hace algunas semanas en el Claro Arena.

De todas formas, su rendimiento ha ido en alza, luego de un complejo inicio en el que tuvo poca acción y se estaba acomodando futbolísticamente. Hoy en día, tiene el puesto ganado y su ausencia se nota.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U Católica?

U Católica tendrá su próximo partido ante Huachipato, compromiso en el que jugará de visita en Talcahuano, el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas.

