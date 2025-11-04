Deportes Limache cayó en su visita a Palestino este último lunes en el cierre de la Fecha 25 del Campeonato, un encuentro que además del adverso resultado que mantiene cerca del descenso a los cerveceros también les provocó un cachetazo con miras a su siguiente gran obstáculo en el calendario, el partido ante U de Chile.

Y es que junto con el 1-2 sufrido en La Cisterna a manos del elenco árabe, Limache lamentó la inapelable expulsión de una de sus máximas figuras, lo que los deja mermados para dicho compromiso en el que deberán visitar a la U este domingo 9 de noviembre.

😬🟥❌ Los Cerveceros se quedan con uno menos



Daniel Castro se fue expulsado por esta infracción, que fue revisada por el VAR, en el duelo de Deportes Limache ante Palestino por este #MatchdayLunes.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 3, 2025

❌ Limache no tendrá a su goleador ante la U en el Nacional

El hecho en concreto que afecta a Limache es que tendrán que medirse a U de Chile sin su gran goleador, Daniel Popin Castro, quien resultó expulsado en el reciente duelo en el que cayeron ante Palestino.

Se jugaba el minuto 3′ del segundo tiempo en La Cisterna cuando Popin fue a disputar un balón dividido con Jason León, jugada que terminó con el delantero de Limache entrándole con un planchazo al jugador del Tino Tino. Si bien en un inicio el árbitro principal Piero Maza solo amonestó al infractor, luego del llamado y la revisión en el VAR cambió su decisión y terminó castigándolo con la roja directa.

Aunque aún no se conoce la sanción oficial de parte del Tribunal de Disciplina, lo que sí es una certeza es que por dicha expulsión Daniel Castro se perderá sí o sí el pleito entre el Tomate Mecánico y la U, baja sensible para Limache que pierde a su gran referencia en ataque, quien registra 10 goles en este Campeonato.

Popin fue expulsado ante Palestino y no podrá jugar ante los azules/ © Photosport

📆 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Limache?

El partido entre U de Chile y Deportes Limache de la Fecha 26 del Campeonato se jugará este domingo 9 de noviembre en el Estadio Nacional.