Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo en su visita a El Teniente de Rancagua. Los azules derrotaron por la mínima a O’Higgins y lo desplazaron en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, ubicándose en el tercer lugar.

Sin embargo, los universitarios no la tuvieron para nada fácil, puesto que debieron enfrentar gran parte del compromiso con un jugador menos debido a la expulsión por doble tarjeta amarilla de Matías Sepúlveda a los 60 minutos.

Esto fue destacado por el entrenador del equipo, Gustavo Álvarez, quien además de valorar la victoria ante el Capo de Provincia, resaltó el carácter del equipo para imponerse pese a estar en inferioridad numérica sobre pasajes importantes del duelo.

⚽ El análisis de Gustavo Álvarez tras el triunfo de la U de Chile

Una vez terminado el partido, el estratega de la U de Chile conversó con la transmisión oficial de TNT Sports, donde afirmó que “fue un partido vibrante, de mucho ida y vuelta en el primer tiempo. Un poco por la propuesta del rival y otro poco por cómo se paraban en defensa. Se paraban muy alto y en línea, entonces ahí hay una tentación para jugar al espacio y tuvimos dos o tres jugadas de gol de esa forma”.

“En el primer tiempo, además de tener esa respuesta a los ataques de O’Higgins con pelotas al espacio o a la espalda de sus centrales, teníamos que mejorar el juego. Controlar más el partido para que no se haga más vertiginoso”, agregó.

💪 Álvarez destacó el carácter de la U de Chile

Gustavo Álvarez, que quedó conforme con el resultado obtenido por su equipo en la visita a Rancagua, aprovechó para destacar la actitud que tuvo el equipo luego de la expulsión de Sepúlveda en el complemento.

“En el segundo tiempo salimos con ese plan, lógicamente la expulsión hace que variemos el sistema y el armado del equipo. Se va sintiendo el cansancio, correr con uno menos es complicado, pero el carácter que tiene el equipo, una vez más permitió conseguir los tres puntos”, concluyó.

🔗 Para seguir el día a día de la Universidad de Chile sigue a Al Aire Libre.