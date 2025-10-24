Huachipato y Deportes Iquique se medirán este sábado 25 de octubre a las 17:30 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.
El elenco dirigido por Jaime García viene de una dura derrota por 4-2 ante Unión Española en Santa Laura, mientras que el conjunto nortino de Manuel Villalobos cayó por 3-2 frente a O’Higgins en el Tierra de Campeones.
En su último enfrentamiento entre ambos, Iquique goleó 3-0 a Huachipato en el norte, por lo que los acereros buscarán revancha en casa para escalar posiciones en la tabla.
⏰ Huachipato vs Deportes Iquique en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Deportes Iquique?
El partido Huachipato vs Deportes Iquique se disputará este sábado 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano.
- 🗓 Fecha: Sábado 25 de octubre.
- 🕠 Hora: 17:30 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Huachipato, Talcahuano.
📡 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Deportes Iquique?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs Deportes Iquique
- Árbitro: Víctor Abarzúa.
- 1er asistente: Edson Cisternas.
- 2do asistente: Emilio Bastías.
- Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.
- VAR: Reinerio Alvarado.
- AVAR: Matías Valenzuela.
🔵⚫El XI de Huachipato vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025
- Oncena probable: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Nicolás Vargas, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.
🐲El XI de Deportes Iquique vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
- Oncena probable: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Misael Dávila; Bryan Soto, César Fuentes, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch y Steffan Pino. DT: Manuel Villalobos.