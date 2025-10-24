Huachipato y Deportes Iquique se medirán este sábado 25 de octubre a las 17:30 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

El elenco dirigido por Jaime García viene de una dura derrota por 4-2 ante Unión Española en Santa Laura, mientras que el conjunto nortino de Manuel Villalobos cayó por 3-2 frente a O’Higgins en el Tierra de Campeones.

En su último enfrentamiento entre ambos, Iquique goleó 3-0 a Huachipato en el norte, por lo que los acereros buscarán revancha en casa para escalar posiciones en la tabla.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Deportes Iquique?

El partido Huachipato vs Deportes Iquique se disputará este sábado 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano.

  • 🗓 Fecha: Sábado 25 de octubre.
  • 🕠 Hora: 17:30 horas.
  • 🏟 Estadio: Estadio Huachipato, Talcahuano.

📡 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Deportes Iquique?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs Deportes Iquique

  • Árbitro: Víctor Abarzúa.
  • 1er asistente: Edson Cisternas.
  • 2do asistente: Emilio Bastías.
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.
  • VAR: Reinerio Alvarado.
  • AVAR: Matías Valenzuela.

🔵⚫El XI de Huachipato vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

  • Oncena probable: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Nicolás Vargas, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.

🐲El XI de Deportes Iquique vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

  • Oncena probable: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Misael Dávila; Bryan Soto, César Fuentes, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch y Steffan Pino. DT: Manuel Villalobos.

