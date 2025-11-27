Colo Colo vivió una jornada movida en la antesala del viaje a El Salvador. Lo que parecía una formación definida terminó cambiando sobre la marcha, cuando Fernando Ortiz tomó una decisión que alteró por completo su plan para enfrentar a Cobresal en un duelo que puede marcar el futuro internacional del Cacique.

Los albos llegan igualados en puntaje con los mineros y saben que un tropiezo puede costar la clasificación a la Copa Sudamericana. Esa presión empujó al cuerpo técnico a afinar cada detalle en el último entrenamiento en el Monumental.

⚽ La decisión de último minuto que cambió la oncena

En medio de la práctica a puertas cerradas, Ortiz resolvió modificar lo que había trabajado durante la semana. El movimiento más llamativo fue la entrada de Claudio Aquino desde el arranque tras cumplir su suspensión, desplazando a Leandro Hernández y dejando al equipo sin Sub 21 desde el primer minuto.

El argentino se ganó el puesto por su capacidad para ordenar el mediocampo y aportar en la creación, un factor que el Tano considera clave ante un Cobresal que suele presionar alto en El Cobre. El cambio fue inmediato: el equipo ajustó líneas, adelantó metros y la práctica terminó girando en torno a cómo potenciar al ex Vélez.

🔥 La probable formación del Cacique

Con ese ajuste y según la información de Nicolás Ramírez de ESPN Chile, Colo Colo saltaría a la cancha con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa. Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo, dejando en ataque a Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

La gran ausencia será la de Arturo Vidal, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y cuya baja obligó al cuerpo técnico a modificar su estructura. Esteban Pavez sí estaría en la convocatoria, aunque asomaría como opción desde el banco.

Colo Colo viajará este viernes en vuelo chárter rumbo a El Salvador, donde enfrentará a Cobresal a las 18:30 horas, con la misión de llevarse tres puntos que pueden definir su destino internacional.