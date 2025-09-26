Fernando Ortiz está listo para su estreno en el Monumental y ya definió la oncena que buscará los tres puntos vitales ante Deportes Iquique. Con ocho fechas por delante y una tabla que los tiene octavos con 31 puntos, a siete del último cupo a Sudamericana, no hay margen de error para Colo Colo.

Las bajas golpean fuerte al plantel albo, pero el Tano no se achica y aseguró que “tengo un plantel donde todos los jugadores pueden hacer un buen papel”. Sin Javier Correa, Alan Saldivia, Esteban Pavez y Sebastián Vegas, entre otros, el DT argentino apuesta por la sorpresa.

⚽ Marcos Bolados gana la pulseada y será el nueve

La gran novedad viene por el sector ofensivo. Marcos Bolados se ganó la confianza del Tano y será el encargado de liderar el ataque albo junto a Lucas Cepeda y Claudio Aquino. El antofagastino superó en la interna a Salomón Rodríguez y se perfila como el reemplazante de Correa en esta recta final.

Lo de Aquino será otra de las modificaciones de Ortiz, pues también cambiará el esquema táctico, mientras que Arturo Vidal vuelve a la titularidad.

🔥 La formación de Colo Colo para enfrentar a Iquique

La probable oncena de Fernando Ortiz, según DaleAlbo, será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa. En el mediocampo, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro. Arriba, Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

El compromiso se disputará este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental. Para el Popular, sólo sirve la victoria si quiere seguir soñando con competencias internacionales en una temporada que necesita desesperadamente alguna alegría.