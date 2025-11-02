Coquimbo Unido hizo historia al conquistar por primera vez el título del Campeonato Nacional, con una campaña histórica en este 2025, que le permite coronarse a 4 fechas del final.

Tal como Coquimbo, hay varios equipos que han hecho historia en el último tiempo, logrando ser campeones por primera vez y movilizando a ciudades completas detrás de ellos.

🏆 Los equipos que han hecho historia con un título en el último tiempo, al igual que Coquimbo Unido

El último equipo que hizo historia con un inédito título fue Cobresal en 2015: los mineros tocaron por primera vez la gloria en el Torneo de Clausura de aquel año, en una linda jornada el 26 de abril en El Salvador, con un emocionante 3-2 ante AC Barnechea en El Cobre.

Se trató de una campaña histórica de la mano de Dalcio Giovagnoli y de su gran figura Matías Donoso, quien justamente hizo el gol del título. También había otros tremendos nombres como: Nicolás Peric, Rodrigo Ureña, Israel Poblete y Éver Cantero, entre otros valores muy importantes.

La gran motivación de esa conquista fue que durante el torneo hubo un aluvión que azotó a la ciudad de El Salvador, dejando gran cantidad de damnificados, lo que además provocó que el club tuviera que jugar varios partidos fuera del estadio El Cobre, haciendo todo más épico.

Otro caso histórico fue el de O’Higgins en 2013: la muerte de un grupo de 16 hinchas del club el 9 de febrero de ese año hacía pensar que iba a ser un año solo de desgracias.

No obstante, y como si fuera mágico, el equipo celeste logró entregar un bálsamo al dolor con una tremenda campaña en el Torneo de Apertura de ese año que terminó con una final ante U Católica en el estadio Nacional el 10 de diciembre.

En esta temporada el elenco rancagüino también debió hacer de local fuera de casa por la remodelación del estadio El Teniente, por lo que jugó principalmente en Santiago, en La Pintana y Santa Laura.

Otros elencos que tienen un título son: Unión San Felipe (1971), Green Cross (1945) y Santiago Morning (1942).

El título de O’Higgins el 2013 / ©Sergio Vandermau.

🤩 Otros casos épicos de títulos en el Campeonato Nacional en el Siglo XXI

Lo de Huachipato ha sido muy importante en los últimos años: títulos en 2012 y 2023 con finales muy emocionantes, ganando ante U Española en play-offs y en torneo largo superando en la última fecha a Cobresal, de la mano de Gustavo Álvarez.

U Española tiene un título reciente en 2013 ganando por diferencia de goles a U Católica, mientras que lo de Everton en 2008 fue sensacional también, remontando una final ante Colo Colo en Viña del Mar.

Cobreloa ganó tres títulos en el Campeonato Nacional en 2003 y 2004 con la dirección técnica de Nelson Acosta, mientras que la campaña de Santiago Wanderers en 2001 es otra que quedará grabada a fuego, completando la lista de equipos que han podido meterse arrebatarle la gloria a los tres grandes de Santiago.