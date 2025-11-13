El nombre de Steffan Pino comienza a dar vueltas fuerte en el mercado. Con cinco goles en el torneo y un presente que lo mantiene como uno de los delanteros chilenos más comentados del año, el atacante podría dar un giro importante a su carrera en 2026.

Mientras Deportes Iquique define el cierre de temporada en una posición complicada, su representante, Ricardo Alegría, ya se mueve con decisión en busca de nuevas opciones para el goleador. Y entre esas alternativas, aparecen tanto los gigantes del fútbol nacional como una atractiva puerta al extranjero.

⚽ “Lo ofrecimos a los tres grandes”: el nombre que suena en todos lados

En conversación con ADN Deportes, Alegría confirmó que el jugador fue acercado a los equipos más importantes del país. “Fue ofrecido a los tres equipos grandes. En Colo Colo podría pelear un puesto, en la UC también, aunque sabemos lo que es Zampedri. Steffan podría compartir cancha con él. En la U hay que ver los delanteros que se quedan”, expresó el agente.

A sus 28 años, Pino vive un momento de madurez futbolística. Su potencia aérea, el juego de espaldas y la capacidad de resolver en el área lo convierten en una alternativa que seduce a varios clubes que buscan un 9 con peso ofensivo para el 2026.

🌏 Asia entra con fuerza en la pelea por su fichaje

Pese a las conversaciones en Chile, Alegría reconoció que el futuro del delantero podría estar lejos del país. “Su futuro está más en el extranjero que en Chile. De Asia lo han venido a buscar todos los años y ahí se está avanzando de manera rápida con dos equipos de allá. La última palabra la tiene Deportes Iquique”, aseguró.

De concretarse su salida, Pino podría vivir su primera gran aventura internacional, tras años de crecimiento en el fútbol chileno. Una decisión que marcaría el paso definitivo de un delantero que, silenciosamente, se ganó su lugar entre los nombres más cotizados del próximo mercado.