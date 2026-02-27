Cada vez resta menos para el Superclásico 199. Colo Colo recibirá a la U de Chile este domingo 1 de marzo en un compromiso trascendental, donde buscarán estirar su racha de triunfos para seguir encaramados en la parte alta de la tabla de posiciones.

El Cacique ha trabajado toda la semana bajo las órdenes de Fernando Ortiz, quien se ausentó de la conferencia de prensa previa producto del nacimiento de su segundo hijo. El Tano continúa probando alternativas para medirse a los azules, aunque ya tiene en mente el equipo que saltará a la cancha David Arellano. La principal novedad es el regreso de Javier Correa, quien volverá a la oncena titular tras superar con éxito su lesión.

