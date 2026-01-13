Uno de los temas de mayor atención en Colo Colo y de preocupación para el técnico Fernando Ortiz ha sido los intentos por fichar un nuevo centrodelantero que pueda llegar a competirle el puesto a Javier Correa, una tarea que cuenta incluso con una nutrida lista de alternativas para cumplir dicho requerimiento, con algunos que se han ido alejando y otros que van acercándose cada vez más al Estadio Monumental.

Aunque en la reunión de directorio de Blanco y Negro de este último lunes no hubo visto bueno para cerrar a alguno de los nombres en carpeta para el ataque, sí hay un cambio de dirección en las intenciones del mercado albo y que puede traer importantes novedades en los próximos días.

👀 Colo Colo puede terminar beneficiándose de más de un refuerzo en ataque

Esta movida de poder fichar un “9” de área se ha vuelto más urgente en Colo Colo luego de la salida del cuestionado Salomón Rodríguez, un panorama que cambiaría para bien en las necesidades que tiene el equipo que dirige el Tano Ortiz.

Y es que si bien no han tenido avances concretos en poder cerrar un refuerzo para su línea ofensiva en Blanco y Negro sí hay una intención de poder darle en el gusto al DT en dicha faceta del armado del plantel.

Por la noche de este lunes, el periodista Cristián Alvarado señaló en el programa De Puntete que “Se proyecta un nuevo directorio extraordinario que puede ser de aquí al viernes. Conversando con algunos directores de Blanco y Negro no me descartaron que se acuerde el fichaje de Damián Pizarro y uno más. O sea, Maxi Romero, este delantero que estuvo en O’Higgins no lo descarto de plano. Esto es muy cambiante y dinámico, hay que ver cómo termina resolviendo el directorio de Blanco y Negro, pero no se descarta que sean dos delanteros los que terminen llegando a Colo Colo”.

ByN no descarta la posibilidad de sumar a los dos delanteros que encabezan la lista para reforzar Colo-Colo: Damián Pizarro y Maximiliano Romero #DePuntete @canalcalbuco @MOyanedelU12 @HugoVergaraS pic.twitter.com/tC4mmbiBIK — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) January 13, 2026

⚽ ¿Quiénes son los delanteros que corren con ventaja para sumarse a Colo Colo?

De acuerdo a la información proporcionada por Cristián Alvarado quienes siguen a la cabeza en esta carrera por el fichaje de delanteros en Colo Colo son Damián Pizarro y el argentino Maximiliano Romero.

En el caso de Pizarro el canterano albo, sin espacio en el Le Havre francés, podría llegar a préstamo desde el Udinese, club que es dueño de su pase. Por el lado de Maximiliano Romero el Cacique debe negociar directamente con Argentinos Juniors, en una movida que también podría ser una cesión con cargo y opción de compra.