Universidad de Chile tendrá un fin de año con importantes desafíos. Y es que los azules se juegan cosas importantes en los dos frentes en los que siguen en competencia: el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

Por ello, este lunes los universitarios volvieron a los entrenamientos con miras a lo que será su próximo partido ante Palestino, donde necesitan sumar de a tres para recuperar terreno en el torneo y seguir en la lucha por el Chile 2.

⚽ U de Chile podría recuperar una pieza clave

Para el compromiso frente a los Árabes, Gustavo Álvarez pretende contar con el mayor número posible de sus dirigidos. Y es que en las últimas semanas el plantel se ha visto mermado por las lesiones, las cuales han complicado la planificación del DT de la U.

Afortunadamente para él y para el equipo, uno de los jugadores con molestias físicas podría regresar pronto a las canchas. Se trata de Marcelo Díaz, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

El capitán de la U, que se ausentó de la revancha ante los peruanos y del duelo ante La Serena, sorprendió en el Centro Deportivo Azul esta jornada y entrenó a la par de sus compañeros en el retorno a las prácticas tras unas pequeñas vacaciones, por lo que asoma como una opción ante Palestino.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Palestino?

Universidad de Chile recibirá a Palestino el próximo lunes 13 de octubre en el Estadio Santa Laura desde las 16:00 horas por el Campeonato Nacional.

