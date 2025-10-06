La temporada 2025 entra en su recta final y en el CDA ya piensan en reforzar el plantel para el próximo año. El Romántico Viajero, que concentra su energía en la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, también afina detalles para su mercado de fichajes 2026.

Mientras en redes los hinchas piden nombres, un referente histórico de la U de Chile sorprendió con una revelación en vivo: “A mí me encantaría”, lanzó Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, dejando claro que el atacante está decidido a poner fin a su etapa en el extranjero y volver a ponerse la camiseta azul.

⚽ El nombre que ilusiona a la hinchada de la U de Chile

El exarquero y capitán de la U, Johnny Herrera, hablaba de Felipe Mora, actual goleador del Portland Timbers, quien termina contrato a fin de año y quedaría libre para negociar. “Él quiere venir de hecho”, repitió Herrera, instalando la expectativa de que Mora sea el primer refuerzo azul para 2026.

El delantero formado en Audax Italiano fue máximo artillero del último título nacional azul en 2017 y desde entonces pasó por León, Cruz Azul, Pumas y Portland Timbers, donde suma 50 goles en 153 partidos.

📰 En qué están las negociaciones entre la U de Chile y Felipe Mora

Cabe recordar que en paralelo a las declaraciones de Herrera, hace unos días ESPN encendió aún más los rumores con una información que puso el fichaje en 50/50:

“Lo vienen buscando hace mucho tiempo. Ha habido conversaciones en mercados anteriores y en las últimas semanas se ha reactivado. Han conversado con su entorno para saber sus condiciones para volver a vestir la camiseta de la U. Por ahora, el gran tema es el sueldo”.

Y agregaron: “En Portland Timbers recibe un sueldo con el que el fútbol chileno no puede competir, pero es el gran anhelo de la dirigencia para que sea refuerzo para el 2026. Si hay que ponerle un porcentaje es 50/50”.

Estas declaraciones han disparado las especulaciones entre los hinchas y confirman que la U ya trabaja seriamente en repatriar al atacante.

📊 Los números de Felipe Mora que avalan su regreso a la U de Chile

Mora mantiene un promedio de 0,35 goles por partido en toda su carrera profesional. Con la U de Chile registró 20 goles en 30 partidos oficiales, levantando el título nacional 2017 junto a Johnny Herrera.

En Estados Unidos también dejó huella con el Portland Timbers: en la temporada 2024 marcó 14 goles en 33 partidos. Hoy, a sus 32 años, aparece como la carta ideal para reforzar la ofensiva de Gustavo Álvarez, donde Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras no terminaron de consolidarse.

