Universidad de Chile ya está preparando todo para el duelo que tendrá con Palestino el próximo lunes 13 de octubre por el Campeonato Nacional. Por el desarrollo del Mundial Sub 20, los azules no podrán utilizar el Estadio Nacional, por lo que trasladaron su localía a Independencia y ya conocieron el aforo total para ese encuentro.

El equipo de Gustavo Álvarez espera contar con el apoyo de su hinchada, pues el partido ante los árabes será clave en la lucha por el Chile 2 para la clasificación a Copa Libertadores.

🔵 Aforo confirmado para el partido de U de Chile

Según la información de Emisora Bullanguera, el aforo oficial será de 18 mil espectadores para el encuentro que se jugará a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.

El canje de entradas para abonados comenzó este viernes a las 15:00 horas, mientras que la venta de tickets generales iniciará este martes 7 de octubre a las 18:00 horas.

⚽ Expectativa y pasión en Independencia

El Romántico Viajero llega con la motivación de jugar las semifinales de la Copa Sudamericana y consciente de la importancia de cada punto en la lucha por el cupo a Copa Libertadores, ya que está lejos de conseguir el título del torneo.

Además, pese a que existe molestia al interior de Azul Azul por la programación de la ANFP, los azules ya asumieron que tendrán que pagar los costos de un mes sumamente recargado.