Palestino se impuso por 2-1 a Limache en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, duelo en el que se inauguró la luminaria artificial del recinto, que permitirá jugar partidos de noche allí.
Los Árabes quedaron cuartos con 45 puntos, a solo dos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y a tres unidades de la zona de Chile 2, directa a la fase de grupos del torneo internacional.
Los Tomateros se mantuvieron decimocuartos con 22 unidades, solo una por sobre la zona de descenso, por lo que se mantienen muy complicados, aunque todavía por sobre Unión Española y Deportes Iquique.
⚽ Los goles de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2025
Palestino se puso al frente en el marcador en los 36’ minutos de juego gracias a Junior Marabel, tanto que le permitió a los tetracolores irse en ventaja y con confianza al descanso.
En el complemento todo parecía complicarse de sobremanera para los Tomateros, dado que en los 48’ se fue expulsado Daniel “Popín” Castro por una patada en plancha, aunque curiosamente en este contexto llegó la igualdad del equipo visitante, a través de Facundo Pons en los 56’.
No obstante, poco le duró la alegría de los dirigidos por Víctor Rivero, luego de que los dueños recuperaran la ventaja, mediante Junior Arias en los 59’, luego de una gran jugada individual.
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Limache?
Palestino vuelve a la cancha este sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas ante el campeón Coquimbo Unido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, duelo a disputarse en el estadio Municipal de La Cisterna.
Limache retorna a la acción este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas ante U de Chile, compromiso agendado en el estadio Santa Laura, con los Azules como dueños de casa.
📊 Estadísticas Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2025
- Facundo Pons 57′
- Daniel Castro 48′
- Junior Marabel 36′
- Junior Arias 60′
- Ronnie Fernandez 86′
Borquez
Pacheco
Aguirre
Parot
Paz
Catalan
Guerra
Hernandez
Llanten
Castro
Pons
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
26Nicolas Peranic
-
11Felipe Fritz
-
24Dylan Portilla
-
20Agustin Arce
-
13Francisco Romero
-
31Bastian Silva
-
7Yorman Zapata
Perez
Garguez
Suarez
Montes
Leon
Fernandez
Arias
Carrasco
Bizama
Benitez
Marabel
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
42Fernando Meza
-
2Vicente Espinoza
-
20Gonzalo Tapia
-
8Pablo Parra
-
24Dilan Salgado
-
12Ronnie Fernandez
