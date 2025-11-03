Palestino se impuso por 2-1 a Limache en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, duelo en el que se inauguró la luminaria artificial del recinto, que permitirá jugar partidos de noche allí.

Los Árabes quedaron cuartos con 45 puntos, a solo dos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y a tres unidades de la zona de Chile 2, directa a la fase de grupos del torneo internacional.

Los Tomateros se mantuvieron decimocuartos con 22 unidades, solo una por sobre la zona de descenso, por lo que se mantienen muy complicados, aunque todavía por sobre Unión Española y Deportes Iquique.

⚽ Los goles de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

Palestino se puso al frente en el marcador en los 36’ minutos de juego gracias a Junior Marabel, tanto que le permitió a los tetracolores irse en ventaja y con confianza al descanso.

En el complemento todo parecía complicarse de sobremanera para los Tomateros, dado que en los 48’ se fue expulsado Daniel “Popín” Castro por una patada en plancha, aunque curiosamente en este contexto llegó la igualdad del equipo visitante, a través de Facundo Pons en los 56’.

No obstante, poco le duró la alegría de los dirigidos por Víctor Rivero, luego de que los dueños recuperaran la ventaja, mediante Junior Arias en los 59’, luego de una gran jugada individual.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Limache?

Palestino vuelve a la cancha este sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas ante el campeón Coquimbo Unido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, duelo a disputarse en el estadio Municipal de La Cisterna.

Limache retorna a la acción este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas ante U de Chile, compromiso agendado en el estadio Santa Laura, con los Azules como dueños de casa.

📊 Estadísticas Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 26
Deportes Limache
03/11/2025 19:00
1
2
Descanso : 0 1
Finalizado
Palestino
  • Facundo Pons 57′
  • Daniel Castro 48′
  • Junior Marabel 36′
  • Junior Arias 60′
  • Ronnie Fernandez 86′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
88 ‘
Palestino
Sustitución entra : Dilan Salgado
88 ‘
Palestino
Sustitución sale : Jonathan Benitez
88 ‘
Palestino
Sustitución entra : Pablo Parra
88 ‘
Palestino
Sustitución sale : Bryan Carrasco
87 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Bastian Silva
87 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Misael Llanten
86 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez
82 ‘
Palestino
Sustitución entra : Fernando Meza
82 ‘
Palestino
Sustitución sale : Julian Fernandez
82 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ronnie Fernandez
82 ‘
Palestino
Sustitución sale : Junior Marabel
73 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Felipe Fritz
73 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Gonzalo Paz
73 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Yorman Zapata
73 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Luis Hernandez
73 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Agustin Arce
73 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Danilo Catalan
60 ‘
Palestino
Asistencia : Ian Garguez
60 ‘
Palestino
Gol regular : Junior Arias
57 ‘
Deportes Limache
Asistencia : Gonzalo Paz
57 ‘
Deportes Limache
Gol regular : Facundo Pons
48 ‘
Deportes Limache
Tarjeta roja : Daniel Castro
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Francisco Romero
46 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Guillermo Pacheco
36 ‘
Palestino
Asistencia : Jason Leon
36 ‘
Palestino
Gol regular : Junior Marabel
[ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Dilan Salgado.
Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Pablo Parra.
Cambio: se retira Misael Llanten y entra en su lugar Bastian Silva.
Amonestación para Ronnie Fernandez.
Cambio: se retira Julian Fernandez y entra en su lugar Fernando Meza.
Cambio: se retira Junior Marabel y entra en su lugar Ronnie Fernandez.
Cambio: se retira Gonzalo Paz y entra en su lugar Felipe Fritz.
Cambio: se retira Luis Hernandez y entra en su lugar Yorman Zapata.
Cambio: se retira Danilo Catalan y entra en su lugar Agustin Arce.
Asistencia de Ian Garguez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Arias!
Asistencia de Gonzalo Paz en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Facundo Pons!
¡EXPULSADO! – ¡Daniel Castro ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Guillermo Pacheco y entra en su lugar Francisco Romero.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Jason Leon en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Marabel!
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Limache
4-1-4-1
Matias Borquez 1
Matias
Borquez
Guillermo Pacheco 23
Guillermo
Pacheco
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Alfonso Parot 24
Alfonso
Parot
Gonzalo Paz 3
Gonzalo
Paz
Danilo Catalan 8
Danilo
Catalan
Mateo Guerra 28
Mateo
Guerra
Luis Hernandez 22
Luis
Hernandez
Misael Llanten 25
Misael
Llanten
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
Facundo Pons 29
Facundo
Pons
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 26
    Nicolas Peranic
  • 11
    Felipe Fritz
  • 24
    Dylan Portilla
  • 20
    Agustin Arce
  • 13
    Francisco Romero
  • 31
    Bastian Silva
  • 7
    Yorman Zapata
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Cristian Suarez 13
Cristian
Suarez
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Jason Leon 23
Jason
Leon
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Junior Arias 18
Junior
Arias
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Jonathan Benitez 11
Jonathan
Benitez
Junior Marabel 27
Junior
Marabel
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 42
    Fernando Meza
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 8
    Pablo Parra
  • 24
    Dilan Salgado
  • 12
    Ronnie Fernandez
6
Faltas Cometidas
13
1
Fuera de Juego
3
30
Posesión de Balón
70
0
Tarjetas Amarillas
1
3
Tiros Fuera
2
2
Tiros a Puerta
6
0
Corners
7
1
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
8
0
Penaltis
0
16
Tiros Libres
7
4
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
0
Corners 1ª Mitad
6
0
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
8
Últimos enfrentamientos
PAL 1 – 0 DEP 18/05/2025

