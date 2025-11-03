Palestino se impuso por 2-1 a Limache en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, duelo en el que se inauguró la luminaria artificial del recinto, que permitirá jugar partidos de noche allí.

Los Árabes quedaron cuartos con 45 puntos, a solo dos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y a tres unidades de la zona de Chile 2, directa a la fase de grupos del torneo internacional.

Los Tomateros se mantuvieron decimocuartos con 22 unidades, solo una por sobre la zona de descenso, por lo que se mantienen muy complicados, aunque todavía por sobre Unión Española y Deportes Iquique.

⚽ Los goles de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

Palestino se puso al frente en el marcador en los 36’ minutos de juego gracias a Junior Marabel, tanto que le permitió a los tetracolores irse en ventaja y con confianza al descanso.

En el complemento todo parecía complicarse de sobremanera para los Tomateros, dado que en los 48’ se fue expulsado Daniel “Popín” Castro por una patada en plancha, aunque curiosamente en este contexto llegó la igualdad del equipo visitante, a través de Facundo Pons en los 56’.

No obstante, poco le duró la alegría de los dirigidos por Víctor Rivero, luego de que los dueños recuperaran la ventaja, mediante Junior Arias en los 59’, luego de una gran jugada individual.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Limache?

Palestino vuelve a la cancha este sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas ante el campeón Coquimbo Unido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, duelo a disputarse en el estadio Municipal de La Cisterna.

Limache retorna a la acción este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas ante U de Chile, compromiso agendado en el estadio Santa Laura, con los Azules como dueños de casa.

📊 Estadísticas Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Deportes Limache 1 2 Descanso : 0 1 Finalizado Palestino Facundo Pons 57′ Daniel Castro 48′ Junior Marabel 36′

Junior Marabel 36′ Junior Arias 60′ Ronnie Fernandez 86′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 88 ‘ Palestino Sustitución entra : Dilan Salgado 88 ‘ Palestino Sustitución sale : Jonathan Benitez 88 ‘ Palestino Sustitución entra : Pablo Parra 88 ‘ Palestino Sustitución sale : Bryan Carrasco 87 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Bastian Silva 87 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Misael Llanten 86 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Ronnie Fernandez 82 ‘ Palestino Sustitución entra : Fernando Meza 82 ‘ Palestino Sustitución sale : Julian Fernandez 82 ‘ Palestino Sustitución entra : Ronnie Fernandez 82 ‘ Palestino Sustitución sale : Junior Marabel 73 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Felipe Fritz 73 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Gonzalo Paz 73 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Yorman Zapata 73 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Luis Hernandez 73 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Agustin Arce 73 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Danilo Catalan 60 ‘ Palestino Asistencia : Ian Garguez 60 ‘ Palestino Gol regular : Junior Arias 57 ‘ Deportes Limache Asistencia : Gonzalo Paz 57 ‘ Deportes Limache Gol regular : Facundo Pons 48 ‘ Deportes Limache Tarjeta roja : Daniel Castro 46 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Francisco Romero 46 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Guillermo Pacheco 36 ‘ Palestino Asistencia : Jason Leon 36 ‘ Palestino Gol regular : Junior Marabel [ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Dilan Salgado. Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Pablo Parra. Cambio: se retira Misael Llanten y entra en su lugar Bastian Silva. Amonestación para Ronnie Fernandez. Cambio: se retira Julian Fernandez y entra en su lugar Fernando Meza. Cambio: se retira Junior Marabel y entra en su lugar Ronnie Fernandez. Cambio: se retira Gonzalo Paz y entra en su lugar Felipe Fritz. Cambio: se retira Luis Hernandez y entra en su lugar Yorman Zapata. Cambio: se retira Danilo Catalan y entra en su lugar Agustin Arce. Asistencia de Ian Garguez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Arias! Asistencia de Gonzalo Paz en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Facundo Pons! ¡EXPULSADO! – ¡Daniel Castro ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Cambio: se retira Guillermo Pacheco y entra en su lugar Francisco Romero. Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Asistencia de Jason Leon en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Marabel! El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Limache Deportes Limache 4-1-4-1 1 Matias

Borquez 23 Guillermo

Pacheco 2 Augusto

Aguirre 24 Alfonso

Parot 3 Gonzalo

Paz 8 Danilo

Catalan 28 Mateo

Guerra 22 Luis

Hernandez 25 Misael

Llanten 19 Daniel

Castro 29 Facundo

Pons Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

26 Nicolas Peranic



11 Felipe Fritz



24 Dylan Portilla



20 Agustin Arce



13 Francisco Romero



31 Bastian Silva



7 Yorman Zapata

Palestino Palestino 4-2-3-1 25 Sebastian

Perez 29 Ian

Garguez 13 Cristian

Suarez 15 Francisco

Montes 23 Jason

Leon 5 Julian

Fernandez 18 Junior

Arias 7 Bryan

Carrasco 16 Jose

Bizama 11 Jonathan

Benitez 27 Junior

Marabel Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Sebastian Salas



42 Fernando Meza



2 Vicente Espinoza



20 Gonzalo Tapia



8 Pablo Parra



24 Dilan Salgado



12 Ronnie Fernandez

6 Faltas Cometidas 13 1 Fuera de Juego 3 30 Posesión de Balón 70 0 Tarjetas Amarillas 1 3 Tiros Fuera 2 2 Tiros a Puerta 6 0 Corners 7 1 Tarjetas Rojas 0 5 Saques de Portería 8 0 Penaltis 0 16 Tiros Libres 7 4 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 4 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 0 Corners 1ª Mitad 6 0 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 3 Faltas Cometidas 2ª Mitad 8 Últimos enfrentamientos PAL 1 – 0 DEP 18/05/2025

