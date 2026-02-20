Una nueva fecha del Campeonato Nacional enfrentó en el primer duelo de la jornada 4 a Unión La Calera y Ñublense en la zona central, un duelo que tuvo varias intentonas por parte de ambos elencos, pero que sólo se quedó en buenas intenciones. Ambos con ilusiones más que prendidas en el inicio del certamen, los Cementeros están arrimados a la parte alta y deben esperar la resolución por la incripción de un jugador.

Mientras que los chillanejos buscan acomodarse en la zona de copas internacionales.

Los goles de U La Calera vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Cuando el duelo se acababa, un ataque por el centro de Franco Rami desarmó a la zaga local y su remate dio en el palo, pero el rebote lo tomó Lucas Molina que sólo tuvo que empujar el balón para el 0-1 definitivo cuando corría el 91′ de partido.

Estadísticas de U La Calera vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Unión La Calera 0 0 Segunda parte Atlético Ñublense Bayron Oyarzo 71′ Gabriel Graciani 43′

Gabriel Graciani 43′ Diego Cespedes 52′

Diego Cespedes 52′ Manuel Rivera 77′

¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y Ñublense?

U La Calera

🆚 Audax Italiano, nuevamente en La Calera

📆 Viernes 27 de febrero

🕛 20:30 horas

Ñublense

🆚 Universidad Católica, en Chillán

📆 Domingo 1 de marzo

🕣 20:30 horas