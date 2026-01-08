Esta semana U Católica arrancó su pretemporada pero también han presentado ante los medios a sus cuatro refuerzos que llevan en este mercado de pases, una ventana que parece no estar cerrada para el conjunto de la precordillera en vista del exigente 2026 que tendrán que encarar, de hecho en las últimas horas un nombre más que interesante fue puesto en el horizonte de los universitarios.

La UC se ha reforzado en mediocampo con la llegada de nombres como Matías Palavecino, Justo Giani o Jimmy Martínez, pero tal parece que dicha zona del plantel no estaría del todo completa para los cruzados y es nada menos que en Boca Juniors donde apuntarían a su posible nuevo fichaje.

🕵️‍♀️ El rostro conocido del fútbol chileno que la UC sondea en Boca

En la interna de la UC tienen claro que deben buscar al menos dos o tres refuerzos más en el presente mercado para poder tener un equipo a la altura de las expectativas que hay en este 2026, de hecho así lo manifestó recientemente el gerente deportivo en una de las conferencias de prensa de esta semana. “La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año que pasó”, manifestó el directivo al respecto.

Sobre ello, es que también en las últimas horas se destapó la opción que estaría buscando el conjunto de La Franja para incorporar a su mediocampo. Según reveló Radio Pauta en U Católica tendrían en carpeta al chileno Williams Alarcón, formado en Colo Colo y con pasos por Unión La Calera en nuestro país.

Actualmente en Boca Juniors, Alarcón tuvo un amargo 2025 marcado por una importante lesión que lo tuvo al margen durante varias semanas, situación que lo hizo perder terreno en el plantel del Xeneize. De hecho, algunas semanas atrás se conoció de una importante oferta que rechazó Boca desde México por sus servicios, pero en esa intención de desprenderse del canterano albo puede que vean alguna opción de negociar con la UC por un traspaso, aunque eso solo se sabrá con el correr de los días.

Alarcón ha perdido lugar en Boca y en la UC siguen su situación/ © IMAGO

📊 Los números de Williams Alarcón con Boca en 2025