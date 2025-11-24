El triunfo en Rancagua dejó a la U de Chile, otra vez, en carrera por el cupo de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores, pero dentro del camarín azul nadie se confía.

Con 51 puntos y ubicados en el tercer puesto, los dirigidos por Gustavo Álvarez mantienen la prudencia y apuntan que faltan dos fechas decisivas en la Liga de Primera.​​

El gol de Maximiliano Guerrero a los 23 minutos del primer tiempo alcanzó para que los universitarios se quedara con los tres puntos en el Estadio El Teniente. Sin embargo, el triunfo no fue nada sencillo. Los azules tuvieron un gol a favor mal anulado, debieron jugar desde los 60 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Matías Sepúlveda por doble amonestación, lo que obligó al equipo a replegar líneas y defender con orden en la recta final del compromiso.​

⚽ El plantel de la U de Chile no se confía

A pesar de haber superado a un rival directo y de instalarse en zona de clasificación a la Libertadores 2026, en el plantel estudiantil predomina un discurso de cautela. La razón es simple: con dos jornadas por disputar y apenas un punto de ventaja sobre O’Higgins, cualquier tropiezo podría cambiar completamente el panorama.​

Nicolás Ramírez, defensor del conjunto laico, fue quien puso los paños fríos en medio de la algarabía por el triunfo en Rancagua.

“Todavía estamos en una zona donde la diferencia no es mucha. Si bien era un partido importante, porque es un rival directo para el objetivo que tenemos, todavía quedan dos partidos. Todavía pueden pasar cosas“, advirtió Ramírez en zona mixta.​

🎯 La pelea por el Chile 2 sigue abierta

Más allá de quedar en zona de Libertadores 2026, la U todavía mantiene opciones matemáticas de alcanzar el Chile 2, el cupo que otorga clasificación directa a la fase de grupos del certamen continental. Sin embargo, para lograrlo necesita un escenario favorable que incluye ganar sus dos compromisos restantes y que U Católica, actual segunda con 54 puntos, deje puntos en el camino.​

La UC debe enfrentar a Huachipato como visitante el sábado 29 de noviembre y luego recibir a Unión La Calera en la última jornada. Si los Cruzados tropiezan en alguno de esos duelos y la U mantiene su racha ganadora, el sueño del Chile 2 seguirá vivo hasta el final.​

📊 El formato de clasificación a Libertadores

De acuerdo al reglamento vigente, Chile posee cuatro cupos para la Copa Libertadores 2026. El Chile 1 ya está adjudicado por Coquimbo Unido como campeón de la Liga de Primera. Los puestos Chile 2 y Chile 3 corresponden al segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones, respectivamente. Mientras que el Chile 4 será para el ganador de la Copa Chile 2025, título que disputarán Huachipato y Deportes Limache.​

La diferencia entre el Chile 2 y el Chile 3 es fundamental: el primero accede directo a la fase de grupos del torneo, mientras que el segundo debe jugar dos llaves eliminatorias previas entre febrero y marzo. Para un plantel que jugará más de 50 partidos en 2026, evitar esa sobrecarga inicial es clave.​

🗓️ El Calendario de la U de Chile para la recta final del Campeonato Nacional

Con el calendario apretado, la U de Chile no tiene margen de error. El duelo ante Coquimbo Unido del lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas en el Nacional será el primero de dos exámenes finales. Los Piratas llegan invictos en las últimas 16 jornadas y con el título bajo el brazo, por lo que no será un rival sencillo. Posteriormente, el domingo 7 de diciembre, la U cerrará su participación en la Liga de Primera visitando a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones. Los Dragones Celestes juegan su permanencia en Primera División, lo que añade dramatismo al último partido del año para los universitarios.​