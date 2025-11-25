La U de Chile ya comenzó a mover el tablero pensando en la conformación del plantel para los desafíos de 2026. El foco principal está en la zona ofensiva: los tres centros delanteros actuales difícilmente seguirán, lo que obliga al CDA a buscar un goleador titular, competitivo y capaz de sostener la propuesta de Gustavo Álvarez para el próximo año. El mercado viene agitado, y la lista de candidatos empieza a tomar forma con nombres conocidos por el hincha azul.

En ese escenario, un viejo anhelo vuelve a ponerse sobre la mesa. Octavio Rivero, actual atacante de Barcelona SC, habló públicamente desde Ecuador y sus palabras reactivaron el interés en Chile. Si bien reafirmó su compromiso con el club, también dejó una frase que abrió la puerta a un análisis mayor: un “cuando termine el año…” que instaló nuevamente la pregunta en el CDA. ¿Se abre una ventana real para 2026?

🔎 ¿Qué dijo Octavio Rivero sobre su futuro y por qué encendió las alarmas en la U de Chile?

Rivero reafirmó que hoy está concentrado en Barcelona SC, pero dejó abierta una evaluación para fin de año. El delantero inició aclarando versiones que surgieron durante la semana: “Hay algo que se especula y no me gusta: se dice que me lesioné o que no quiero jugar porque me quiero ir. Eso no es así. Yo estoy comprometido 100% con el club”, afirmó en Radio Diblu.

Luego reforzó que su presente sigue siendo el Ídolo: “Tengo contrato acá, estoy contento y ojalá las cosas puedan cambiar el año que viene, porque eso es fundamental para este club”, expresó.

Pero fue su último mensaje el que agitó el ambiente: “Cuando termine el año habrá que hacer un balance, pero yo quiero ser campeón con este club”. Un cierre que no confirma nada, pero sí deja espacio para que la U siga de cerca sus decisiones de diciembre.

⚽ ¿Por qué Rivero vuelve a ser opción para la U de Chile?

Porque el CDA necesita un nueve probado y su perfil sigue calzando con los requisitos. La reestructuración del ataque azul es profunda: Nicolás Guerra termina contrato, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras finalizan sus préstamos y no seguirán salvo giro inesperado. Por eso Rivero vuelve a ser revisado en el escenario azul: es un delantero con gol, experiencia internacional y conocimiento del fútbol chileno.

Además, Barcelona SC podría reordenar su estructura financiera para 2026, abriendo la puerta a movimientos antes del inicio de la pretemporada. En ese escenario, una oferta desde Chile no sería vista como algo imposible.

🧩 ¿Qué factores podrían acercar a Rivero al CDA en 2026?

Todo dependerá de Barcelona SC, del mercado y del timing del club azul. Rivero insistió en que hoy su energía está puesta en competir, pero quedó claro que diciembre será el mes clave. Y coincide con el propio calendario de la U, que quiere asegurar su primer refuerzo ofensivo entre diciembre y enero para no repetir retrasos del pasado.

A eso se suma un punto no menor: en el CDA gustan sus características desde hace más de una temporada, lo que mantiene su nombre siempre en la lista corta de análisis.

📅 ¿Cuándo podría definirse el futuro de Rivero y la chance de regresar a Chile?

El plazo es claro: al finalizar la LigaPro, cuando se active la etapa de evaluaciones. Rivero fue explícito en ese sentido: “Cuando termine el año habrá que hacer un balance”. Ahí la U espera moverse con rapidez. Si Barcelona SC abre la puerta a negociar, el uruguayo podría entrar nuevamente en la conversación azul—junto a otros nombres como Felipe Mora y Juan Martín Lucero.

En resumen:

La U necesita un nueve titular para 2026 y Rivero reaparece en carpeta.

El uruguayo aclaró rumores y aseguró estar “100% comprometido” con Barcelona SC.

Su frase “cuando termine el año habrá que hacer un balance” reactivó la intriga.

Barcelona SC podría reordenar su plantel, abriendo espacio para negociaciones.

El CDA analiza alternativas con Rivero, Mora y Lucero en la lista de opciones.



