La U de Chile ya comenzó a mover el tablero pensando en la conformación del plantel para los desafíos de 2026. El foco principal está en la zona ofensiva: los tres centros delanteros actuales difícilmente seguirán, lo que obliga al CDA a buscar un goleador titular, competitivo y capaz de sostener la propuesta de Gustavo Álvarez para el próximo año. El mercado viene agitado, y la lista de candidatos empieza a tomar forma con nombres conocidos por el hincha azul.
En ese escenario, un viejo anhelo vuelve a ponerse sobre la mesa. Octavio Rivero, actual atacante de Barcelona SC, habló públicamente desde Ecuador y sus palabras reactivaron el interés en Chile. Si bien reafirmó su compromiso con el club, también dejó una frase que abrió la puerta a un análisis mayor: un “cuando termine el año…” que instaló nuevamente la pregunta en el CDA. ¿Se abre una ventana real para 2026?
🔎 ¿Qué dijo Octavio Rivero sobre su futuro y por qué encendió las alarmas en la U de Chile?
Rivero reafirmó que hoy está concentrado en Barcelona SC, pero dejó abierta una evaluación para fin de año. El delantero inició aclarando versiones que surgieron durante la semana: “Hay algo que se especula y no me gusta: se dice que me lesioné o que no quiero jugar porque me quiero ir. Eso no es así. Yo estoy comprometido 100% con el club”, afirmó en Radio Diblu.
Luego reforzó que su presente sigue siendo el Ídolo: “Tengo contrato acá, estoy contento y ojalá las cosas puedan cambiar el año que viene, porque eso es fundamental para este club”, expresó.
Pero fue su último mensaje el que agitó el ambiente: “Cuando termine el año habrá que hacer un balance, pero yo quiero ser campeón con este club”. Un cierre que no confirma nada, pero sí deja espacio para que la U siga de cerca sus decisiones de diciembre.
⚽ ¿Por qué Rivero vuelve a ser opción para la U de Chile?
Porque el CDA necesita un nueve probado y su perfil sigue calzando con los requisitos. La reestructuración del ataque azul es profunda: Nicolás Guerra termina contrato, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras finalizan sus préstamos y no seguirán salvo giro inesperado. Por eso Rivero vuelve a ser revisado en el escenario azul: es un delantero con gol, experiencia internacional y conocimiento del fútbol chileno.
Además, Barcelona SC podría reordenar su estructura financiera para 2026, abriendo la puerta a movimientos antes del inicio de la pretemporada. En ese escenario, una oferta desde Chile no sería vista como algo imposible.
🧩 ¿Qué factores podrían acercar a Rivero al CDA en 2026?
Todo dependerá de Barcelona SC, del mercado y del timing del club azul. Rivero insistió en que hoy su energía está puesta en competir, pero quedó claro que diciembre será el mes clave. Y coincide con el propio calendario de la U, que quiere asegurar su primer refuerzo ofensivo entre diciembre y enero para no repetir retrasos del pasado.
A eso se suma un punto no menor: en el CDA gustan sus características desde hace más de una temporada, lo que mantiene su nombre siempre en la lista corta de análisis.
📅 ¿Cuándo podría definirse el futuro de Rivero y la chance de regresar a Chile?
El plazo es claro: al finalizar la LigaPro, cuando se active la etapa de evaluaciones. Rivero fue explícito en ese sentido: “Cuando termine el año habrá que hacer un balance”. Ahí la U espera moverse con rapidez. Si Barcelona SC abre la puerta a negociar, el uruguayo podría entrar nuevamente en la conversación azul—junto a otros nombres como Felipe Mora y Juan Martín Lucero.
En resumen:
- La U necesita un nueve titular para 2026 y Rivero reaparece en carpeta.
- El uruguayo aclaró rumores y aseguró estar “100% comprometido” con Barcelona SC.
- Su frase “cuando termine el año habrá que hacer un balance” reactivó la intriga.
- Barcelona SC podría reordenar su plantel, abriendo espacio para negociaciones.
- El CDA analiza alternativas con Rivero, Mora y Lucero en la lista de opciones.
