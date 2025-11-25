La U de Chile todavía pelea por el Chile 2 y mantiene vivo el sueño de meterse directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el CDA ya comenzó a mover internamente su planificación para el próximo año. Aunque restan dos jornadas para bajar el telón del Campeonato Nacional, el club definió su primer movimiento estratégico de cara al nuevo ciclo.

La decisión llega en un contexto de máxima exigencia deportiva: clasificación internacional asegurada, un equipo en alza con tres triunfos consecutivos y una lucha final por alcanzar a Universidad Católica en la tabla. En paralelo, la dirigencia y el cuerpo técnico acordaron el punto de partida del proyecto 2026, adelantando procesos clave para no repetir los atrasos del pasado.

🔎 ¿Cuándo serán las vacaciones del plantel de la U de Chile?

El plantel azul comenzará sus vacaciones el lunes 8 de diciembre, según informó La Magia Azul. Será un mes completo de recuperación física y mental después de una temporada desgastante, marcada por una clasificación internacional ya asegurada y por el triunfo clave 1-0 sobre O’Higgins que consolidó el impulso final del equipo. La pausa llega justo antes del tramo decisivo por el Chile 2, donde la U persigue a la UC con tres puntos de diferencia.

📅 ¿Cuándo vuelve la U de Chile a los trabajos y cómo arranca la pretemporada 2026?

El regreso está fijado para el lunes 5 de enero. Antes de volver a entrenar en cancha, el plantel deberá presentarse en Clínica MEDS, donde realizará el protocolo de:

exámenes médicos completos

pruebas de esfuerzo

evaluaciones físicas individuales

Solo después de eso, el equipo pisará el césped del Centro Deportivo Azul para iniciar formalmente la pretemporada 2026 bajo el mando de Gustavo Álvarez.

🏟️ ¿Dónde trabajará la U de Chile su pretemporada 2026?

La U iniciará sus labores en el Centro Deportivo Azul, sin sede externa confirmada hasta ahora. El club decidió arrancar el ciclo dentro del CDA, priorizando:

diagnóstico físico

trabajos tácticos iniciales

carga progresiva en cancha

planificación del plantel para enero

A diferencia de otros años, no existe por ahora un lugar definido fuera de Santiago para la concentración inicial. Enero, eso sí, estará marcado por viajes y amistosos, algo que ya forma parte del ADN azul en cada pretemporada.

✈️ ¿Cómo será la pretemporada para la U de Chile?

Azul Azul aún no oficializa amistosos ni rivales, pero enero volverá a incluir duelos nacionales e internacionales, tal como ocurrió en el 2025.

A modo de referencia, la pretemporada pasada contempló:

Copa de Verano ante Coquimbo Unido

Amistoso internacional frente a Godoy Cruz

Partido estelar ante River Plate en Concepción

Para el 2026 se espera un calendario con estructura similar, aunque sin anuncios formales a la fecha y sin sede confirmada para los viajes.

🔥 ¿Cómo llega la U de Chile al cierre del torneo y qué está en juego?

La U se mantiene tercera con 51 puntos, a tres de Universidad Católica, que ocupa hoy el Chile 2.

Con dos partidos restantes, el escenario está abierto:

Partidos pendientes

U de Chile vs Coquimbo Unido — 2 de diciembre

Iquique vs U de Chile — 7 de diciembre

El equipo viene de tres triunfos consecutivos tras dos derrotas, sosteniendo un envión que alimenta la ilusión azul de meterse directamente en la Libertadores 2026.

En resumen:

La U inicia vacaciones el 8 de diciembre .

. El retorno está pactado para el 5 de enero , con exámenes en Clínica MEDS .

, con exámenes en . La pretemporada parte en el Centro Deportivo Azul .

. Enero incluirá viajes y amistosos, siguiendo el modelo de años anteriores.

El equipo pelea el Chile 2 y un cupo directo a Libertadores.



📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del mercado azul 2026, la pretemporada de Universidad de Chile, fichajes, amistosos y el minuto a minuto del cierre del Campeonato Nacional.