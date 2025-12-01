Este lunes Universidad de Chile sufrió un duro e inesperado golpe. Gustavo Álvarez, entrenador del equipo, manifestó su deseo de dejar el club al término de la temporada. El DT tiene contrato por todo el 2026, y aclaró que no ha renunciado, por lo que deberá negociar con Azul Azul su salida.

La noticia fue entregada cuando a los universitarios solo le restan dos partidos en el Campeonato Nacional y se juegan la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por ello, el anuncio del estratega podría significar un remezón importante al interior de la institución, sobre todo en sus jugadores, quienes seguirán bajo sus órdenes en los compromisos ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

😮 El sentir de los jugadores de U de Chile tras el anuncio de Álvarez

Tras el anuncio, el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, reveló que los jugadores ya anticipaban el final del ciclo del entrenador debido a los rumores sobre su posible salida.

“Los jugadores estaban al tanto de lo que venía circulando en los medios, conversando con algunos sabían que lo más probable que no continuara”, dijo el comunicador.

“Pero no estaban con la certeza de la palabra del propio técnico. Se fueron enterando en el camino, porque entrenaban en la tarde, me imagino que Álvarez les comentará”, agregó.

🤔 ¿Por qué Gustavo Álvarez dejará la U de Chile?

Esta jornada el entrenador de Universidad de Chile acudió a la tradicional conferencia de prensa previa a un partido y antes de responder preguntas se tomó unos minutos para manifestar su deseo de partir al término de la temporada.

Allí, apuntó que “los proyectos deportivos tienen que tener recursos humanos y de infraestructura proporcionales a esos objetivos, y que las grandes utilidades vayan emparejadas con los logros deportivos. Si no van de la mano, lo pagan los jugadores, los entrenadores y lo sufre el hincha”.

“Tengo la energía y compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que la U de Chile cambie de entrenador, es lo más saludable para todos”, agregó.

Así, según las palabras del propio Álvarez, la razón de su inminente salida del club se debe a un “profundo desgaste”.

