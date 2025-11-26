Universidad de Chile continúa trabajando con miras a la próxima temporada. Los azules, que esperan abrochar la clasificación a la Copa Libertadores 2026, están atentos al mercado de pases que se avecina para reforzar a su plantel.

De hecho, los universitarios querrían adelantarse a la próxima ventana de transferencias y ya tendrían adelantada una incorporación.

Así al menos lo adelantan desde Paraguay, donde aseguraron que la dirigencia de Azul Azul se encuentra negociando con un seleccionado guaraní para que sea el primer nombre que sume Gustavo Álvarez de cara al próximo año.

Se trata de Lucas Romero, volante de 23 años que milita en el Deportivo Recoleta de Paraguay. Desde ese país adelantaron que desde Universidad de Chile están negociando la compra del pase del jugador.

De hecho, el propio presidente de Recoleta –club dueño del 50% de su carta– reveló en conversación con el programa Fútbol a lo Grande que “la U de Chile hizo una oferta oficial que estamos analizando”.

Sin embargo, la U no sería el único interesado, puesto que el periodista Juanma Figueredo afirmó que el mediocampista, cuyo 50% restante pertenece a Tacuary, también es pretendido por Gremio de Porto Alegre.

🤔 ¿Quién es Lucas Romero?

Lucas Romero es un volante central paraguayo de 23 años que milita en Deportivo Recoleta. El futbolista ha tenido una temporada destacada en el equipo que marcha sexto en la liga guaraní, lo que le permitió ser convocado a la selección adulta, con la cual debutó el pasado 18 de noviembre.

Esta temporada el mediocampista ha disputado un total de 2.654 minutos en 34 partidos, en los cuales ha anotado un gol y aportado 2 asistencias. Sin embargo, en en conversación con Fútbol a lo Grande fue el propio Romero quien contó que no jugará el último partido de su equipo (este miércoles ante Nacional) debido a las negociaciones con la U de Chile.

“No juego mañana, en los próximos días se define mi futuro”, dijo el jugador que podría convertirse en el nuevo refuerzo azul con miras al 2026.

