U de Chile sigue en la búsqueda de un técnico tras la salida de Francisco “Paqui” Meneghini: los Azules llevan una semana con el interinato de Jhon Valladares (quien dirigirá en los próximos tres partidos de la Copa de la Liga), pero se espera que en la vuelta del Campeonato Nacional ya tengan un nuevo estratega definitivo.

En ese proceso, revelaron que la U tenía listo a un entrenador con el que solo faltaba firmar el contrato, pero éste decidió irse a otro equipo del extranjero, luego de que le presentara una mejor oferta.

El DT que le “levantaron” a U de Chile

Según informó el periodista Manuel De Tezanos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, U de Chile tenía un acuerdo con el entrenador argentino Javier Gandolfi. De hecho, este martes iba a viajar la gerencia deportiva del club a Córdoba para que el adiestrador firmara su contrato con los Azules.

No obstante, León de México llegó primero con una mejor oferta, se lo llevó y lo anunciará como DT oficial en las próximas horas. El estratega es nacionalizado mexicano por su extenso paso por aquel país entre 2009 y 2016, por lo que tiene un conocimiento del medio, lo que favoreció su llegada a La Fiera.

Los candidatos que le quedan a U de Chile para su puesto de DT

El principal candidato a llegar a la banca de U de Chile es Fernando Gago: el trasandino está interesado en el proyecto de Azul Azul y por ahora es la mejor opción que le queda a los universitarios, por lo que todo indica que en las próximas horas se firmará el contrato entre ambas partes.

Había dos opciones de entrenadores muy experimentados que no llegaron a buen puerto: se trata del uruguayo Jorge Fossati y el portugués Renato Paiva.

El primero tuvo una reunión con la dirigencia de la U, pero las filtraciones a la prensa terminaron molestando al charrúa, quien expresó públicamente su desacuerdo con las versiones que aparecieron en la prensa.

Por el lado de Paiva hubo enojo por la lentitud de los acercamientos y la poca convicción que vio en los directivos por contratarlo a él. Esto se suma a las relaciones desgastadas que venías por las negociaciones de principios de temporada, cuando en aquella ocasión el Romántico Viajero se terminó inclinando por Paqui Meneghini.

Conoce todas las noticias de U de Chile al ingresar a nuestro sitio Al Aire Libre.