Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar juegan este miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura en un duelo pendiente válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Ambos equipos llegan necesitados de triunfos a este compromiso. Los azules marchan en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, por lo que están obligados a ganar para seguir en la lucha por obtener un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, los ruleteros se encuentran decimoterceros en la clasificación a solo dos puntos de la zona de descenso, por lo que una derrota podría dejarlos en una situación crítica en el torneo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Everton?

Universidad de Chile recibe a Everton de Viña del Mar este miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura en un duelo válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

📅Fecha: Miércoles 5 de noviembre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Everton?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre U de Chile vs Everton

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Emilio Bastías

Cuarto árbitro: Cristian Galaz

VAR: Piero Maza

AVAR: Alejandro Molina

🧾 El XI de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

🧾 El XI de Everton vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Claudio González; Diego Oyarzún, Ramiro González, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Lucas Soto, Benjamín Berrios, Joaquín Moya, Enrique Serje; Alan Medina y Sebastián Sosa. DT: Javier Torrente.