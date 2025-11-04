Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar juegan este miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura en un duelo pendiente válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Ambos equipos llegan necesitados de triunfos a este compromiso. Los azules marchan en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, por lo que están obligados a ganar para seguir en la lucha por obtener un cupo a la próxima Copa Libertadores.
Por su parte, los ruleteros se encuentran decimoterceros en la clasificación a solo dos puntos de la zona de descenso, por lo que una derrota podría dejarlos en una situación crítica en el torneo.
⚽ U de Chile vs Everton en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Everton?
- 📅Fecha: Miércoles 5 de noviembre
- 🕗Horario: 17:30 horas
- 🏟️Estadio: Santa Laura
📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Everton?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre U de Chile vs Everton
- Árbitro: Gastón Philippe
- 1er asistente: Manuel Marín
- 2do asistente: Emilio Bastías
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Alejandro Molina
🧾 El XI de U de Chile vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
🧾 El XI de Everton vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Claudio González; Diego Oyarzún, Ramiro González, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Lucas Soto, Benjamín Berrios, Joaquín Moya, Enrique Serje; Alan Medina y Sebastián Sosa. DT: Javier Torrente.