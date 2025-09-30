Colo Colo volvió a sonreír. Los albos, de irregular temporada, consiguieron un valioso triunfo el pasado viernes ante Deportes Iquique y siguen con vida en su objetivo de quedarse con un cupo a copas internacionales.

Uno de los protagonistas del encuentro frente a los Dragones Celestes fue Eduardo Villanueva, joven portero que entró de emergencia ante la lesión de Fernando De Paul y vivió su estreno en el profesionalismo.

💪 Eduardo Villanueva está preparado para los desafíos de Colo Colo

Si bien la lesión de De Paul no es de mayor gravedad, es muy probable que Villanueva será el encargado de atajar en los amistosos que tendrá Colo Colo durante el parón por el Mundial. “Tengo que demostrar lo que he aprendido, que estoy preparado. Me tomo con responsabilidad y humildad sumar más minutos”, dijo en conferencia de prensa.

“Ha sido todo muy rápido. Me he mantenido bien, entrenando fuerte, por algo se han dado las cosas. La salida de Brayan Cortés abrió una posibilidad para tener más oportunidades y mostrar mis cualidades. Espero que, a pesar de que se me haya abierto esta posibilidad de demostrar, De Paul se recupere pronto”, agregó.

😮 Villanueva revela el gran objetivo de Colo Colo

Por otro lado, Eduardo Villanueva se refirió al objetivo de Colo Colo para lo que resta de temporada y aseguró que no tienen puesta la mente en la Copa Sudamericana, sino que quieren apuntar más alto.

“Pensamos en grande. Estamos a 6 puntos de la Libertadores y ese va a ser nuestro objetivo. No pensamos en la Sudamericana. Entendemos que quedan siete partidos y aunque no podamos ser campeón, tenemos que pensar en grande e ir más allá”, concluyó.