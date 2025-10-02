Universidad de Chile ya proyecta el 2026. Si bien aún restan algunos meses de competencia, donde los azules siguen en carrera por la Copa Sudamericana, la dirigencia ya trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada.

La intención de los directivos es mantener la base de jugadores que han llevado al club a alcanzar nuevamente una semifinal internacional. Por ello, hicieron uso de la opción de compra de Javier Altamirano y planean hacer lo propio con Lucas Di Yorio. Pero estos no son los únicos futbolistas que la directiva planea abrochar para el otro año.

⚽ U de Chile amarra a tres de sus figuras

Además de Javier Altamirano, Universidad de Chile aseguró la continuidad de tres de sus figuras: Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Charles Aránguiz.

Según informó Radio ADN, el lateral derecho ya firmó su extensión de contrato, mientras que el volante tiene un acuerdo de palabra para seguir ligado a la institución. El Príncipe, por su parte, cumplió con los minutos exigidos en su contrato, por lo que también renovará y se mantendrá en la U durante el 2026.

Por otro lado, Marcelo Díaz, quien también finaliza su relación contractual con la U en diciembre, se debe sentar a conversar con la dirigencia para saber qué pasará con él la próxima temporada.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha el próximo lunes 13 de octubre cuando reciba a Palestino desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional.

