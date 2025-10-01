Si bien aún tienen muchos desafíos por delante, en Universidad de Chile miran de reojo el 2026. Para ello, ya hicieron opción de compra de Javier Altamirano, volante que llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, hay otro futbolista que arribó cedido al Centro Deportivo Azul y que podría dejar el club si los azules no adquieren su carta, por lo que ya piensan en cómo retenerlo de cara a la próxima temporada.

​😮 En la U de Chile apuestan por retener a una de sus figuras

Se trata de Lucas Di Yorio, delantero que llegó a préstamo desde Athletico Paranaense y que se ha transformado en una pieza clave en el ataque de Universidad de Chile.

El argentino es el goleador de los universitarios en el Campeonato Nacional con 9 goles, lo que lo convierte en una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

Por ello, desde Azul Azul quieren que el atacante continúe en la institución, aunque la tarea no será fácil considerando el alto costo de su pase y también de su salario.

🤔 La fórmula de U de Chile para retener a Lucas Di Yorio

Si Universidad de Chile quiere adquirir el pase de Lucas Di Yorio deberá desembolsar 1,5 millones de dólares, cifra que la dirigencia considera muy elevada. Por ello, según informó En Cancha, la idea de los directivos es negociar por un valor considerablemente menor.

El citado medio detalló que desde el Centro Deportivo Azul esperan cerrar un acuerdo por un monto cercano a los 950 mil dólares. Sin embargo, este no es el único aspecto a trabajar, puesto que el argentino es el jugador más caro del plantel y recibe mensualmente 60 millones de pesos, cifra que pagan la U y Athletico Paranaense.

Por esta razón, en caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, Universidad de Chile deberá sentarse a conversar con Di Yorio para rebajar su salario y así disminuir el costo de la plantilla pensando en el 2026.

