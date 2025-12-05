Colo Colo vive horas claves de cara al partido que cerrará la temporada. El plantel sabe que este domingo se juega la última opción de alcanzar un boleto internacional tras una de las peores campañas del último tiempo. Entre la presión y el silencio del Monumental, una voz joven se atrevió a poner el tema sobre la mesa: Lucas Cepeda.

El atacante de 23 años, uno de los pocos que mostró carácter y fútbol a lo largo del torneo, abrió la semana con una autocrítica que retumbó fuerte entre los hinchas. Una frase suya, en particular, dejó la sensación de que algo más profundo se mueve dentro del camarín.

🏁 La dura frase de Lucas Cepeda en Colo Colo

En conversación con Radio Pauta, Cepeda fue directo al hablar del rendimiento colectivo. “Si nos va mal, nos va mal a todos. Nadie se salva solo”, sostuvo, marcando distancia con cualquier intento por responsabilizar a un grupo reducido. Para él, el año fue “duro para todos”, aunque insistió en que la única receta es “seguir dándole nomás para ayudar al equipo”.

El joven delantero también fue claro sobre el objetivo inmediato. Consultado por la posibilidad de quedar fuera de la Copa Sudamericana, soltó una verdad incómoda: “Obvio que sería un fracaso no clasificar. Ya no hay más que hacer que terminar bien y esperar ese milagro”. Una declaración que grafica el sentir del plantel, obligado a ganarle a Audax en casa y prender velas para que Ñublense sorprenda a Cobresal.

⚽ Cómo llega el camarín para la última fecha

Pese al escenario adverso, Cepeda aseguró que el grupo no está quebrado. “El camarín siempre ha estado bien. No se nos han dado los resultados no más”, expresó, intentando bajar la tensión del momento. Aun así, reconoció que la concentración es total: “Estamos como al comienzo, todos unidos, todos queriendo lo mismo. Primero tenemos que ganar nosotros”.

Colo Colo recibirá a Audax Italiano este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, buscando salvar el honor en un cierre de temporada con más dudas que certezas.