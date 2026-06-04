Colo Colo asegura a una de sus principales figuras por un año más: el Cacique cerró este miércoles la extensión del préstamo del defensor uruguayo Joaquín Sosa desde el Bologna de Italia, lo que mantendrá al jugador en el cuadro Albo mínimo hasta el próximo año y con posibilidades de extender aún más su vínculo.

La operación llega en un momento clave para el elenco de Macul, que lidera el Campeonato Nacional 2026 y proyecta una eventual clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, todo esto con Sosa como estandarte, razón que lo tiene en una alta consideración del director técnico Fernando Ortiz.

¿Hasta cuándo sigue Joaquín Sosa en Colo Colo?

Según dio a conocer el periodista de TNT Sports Daniel Arrieta, Joaquín Sosa seguirá hasta junio de 2027 en Colo Colo, aunque en esa ocasión tendrá una opción para comprar el pase del jugador, si es que lo considera pertinente la dirigencia de Blanco y Negro.

La otra buena noticia para el Cacique es que apenas deberá pagar 100.000 dólares por este préstamo, poco menos de 100 millones de pesos chilenos, mosto que es bajo para los que se manejan en el fútbol, sobre todo pensando que su pase pertenece a un elenco europeo, por lo que es curioso que sea barato con la calidad que tiene.

El uruguayo se ha ganado el puesto como stopper por izquierda en la línea de tres de Fernando Ortiz, entregando seguridad defensiva y una buena salida, lo que permite que el equipo tenga una buena alternativa de contragolpe por ese lado.

La mala noticia es que ahora se perderá dos partidos por el Campeonato Nacional 2026 por ser parte de los incidentes tras el clásico con U Católica.

Los números de Joaquín Sosa en Colo Colo

Joaquín Sosa ha sido clave este semestre entre Campeonato Nacional y Copa de la Liga y presenta los siguientes números: