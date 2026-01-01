Damián Pizarro despidió el año lejos de Francia y cerca de su círculo íntimo. Mientras su equipo europeo seguía con la planificación habitual, el delantero apareció celebrando el Año Nuevo en Chile, un gesto simple en la forma, pero potente en el fondo, considerando el momento que atraviesa su carrera.

La escena, compartida en redes sociales, coincidió con su ausencia total en la reanudación competitiva de su club. No hubo entrenamientos, no hubo convocatoria y tampoco señales públicas de un cambio inmediato. En ese silencio, el contexto empezó a pesar más que cualquier comunicado oficial.

⚪ Colo Colo atento: el detalle del Año Nuevo de Damián Pizarro que no pasó inadvertido

Que Pizarro haya optado por pasar las fiestas en el país mientras su equipo disputa partidos oficiales en Francia no es un dato menor. Menos aún cuando su presencia en cancha se ha reducido drásticamente en los últimos meses. En Macul, donde el mercado sigue activo, el gesto fue leído como una señal clara de que el escenario puede cambiar.

Según informó En Cancha, Colo Colo y el futbolista tienen un acuerdo total para avanzar en un regreso, a la espera de que se destraben los últimos pasos formales entre clubes. La dirigencia alba priorizó reforzar otras zonas del plantel, pero ese proceso ya permitió volver a concentrarse en la opción Pizarro.

La historia que subió Damián Pizarro a su Instagram / ©Captura.

🔄 El plan que se trabaja en Macul y las dudas deportivas

El citado medio indicó que la fórmula que maneja el Cacique es un préstamo extendido, con una distribución salarial compartida con el club dueño de su pase. El punto clave sigue siendo la salida anticipada del préstamo vigente en Francia, negociación que marcará los tiempos del eventual anuncio.

Por ahora el desenlace parece cuestión de semanas, mientras tanto, Damián Pizarro sigue disfrutando de sus días libres con su familia en Chile.