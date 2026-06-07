Eduardo Villanueva actuó por primera vez en el año en el arco de Colo Colo: el golero fue revelado a tercer arquero en el Cacique y hasta ahora solo había visto desde la banca (o la tribuna) las actuaciones de Fernando de Paul y Gabriel Maureira. No obstante, la lesión del primero y el llamado a La Roja Sub 20 del segundo le abrieron una puerta, por lo que jugó ante Huachipato, aunque con derrota por 1-0 en Talcahuano.

Tras el compromiso, Villanueva conversó con TNT Sports y sorprendió con una mirada muy crítica y madura de su situación, reconociendo que le pegó fuerte haber fallado en el duelo ante Deportes Puerto Montt el año pasado en un amistoso y dándole todo su apoyo a Maureira, con quien compite actualmente por la puerta del Cacique.

La autocritica de Eduardo Villanueva en su regreso en Colo Colo

También reveló sus sensaciones por volver a jugar después de largo tiempo: “Con sentimientos encontrados porque no me tocaba jugar hace un tiempo. Me gustaría mantener un poco la cordura, pero igual hay un poco de emoción, porque dentro de todo, todavía está esa herida del partido con Puerto Montt. Yo sé que no aproveché la oportunidad, pero soy un tipo muy fuerte, soy un tipo muy valiente, siempre pongo el pecho a las balas”.

“Sé que el trabajo y el entrenamiento es lo que el día de mañana me van a llevar a lograr mis objetivos. Hoy día intenté mantenerme tranquilo, mantener el enfoque en que no me hicieran ningún gol. Me llegaron una vez, me hicieron un gol, pero prefiero seguir siendo el hombre positivo que soy. Creo que tomé mejores decisiones en los partidos anteriores”, sentenció.

El gran elogio de Villanueva a Maureira en Colo Colo

“Respecto a Gabriel Maureira, creo que está de más decir que es un arquerazo, yo lo conozco hace mucho tiempo, desde sus inicios y para el partido con Universidad de Concepción, después de la lesión del Tuto (Fernando de Paul) nosotros conversamos y no hay nada más lindo que dos arqueros canteranos compitan por el club (por el puesto). No somos grandes amigos, pero sí somos muy grandes compañeros, y lo más importante acá, que entendemos los dos, el bien común, que es el bien del arco de Colo Colo”, señaló Eduardo Villanueva con gran altura de miras.

“Si le hubiese tocado a Santiago Tapia (cuarto arquero), es lo mismo. Y tampoco dejo afuera al Tuto, que es nuestro capitán, que día a día nos acompaña. Hoy día estábamos eliminados sin opciones de clasificar, y aun así está acá acompañándonos. El grupo de los arqueros creo que está muy fuerte, muy unido, y eso ha sido demostrado a lo largo del campeonato”, añadió.