Colo Colo se prepara para volver a la acción, aunque esta vez lejos de casa. El equipo que dirige Fernando Ortiz enfrentará este miércoles a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, en un amistoso programado en medio del receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20 y la fecha FIFA.

El duelo será una nueva oportunidad para ver a los juveniles albos y a varios nombres que buscan recuperar terreno en el primer equipo, en lo que será el segundo amistoso del Cacique durante el parón, luego de la derrota 2-1 ante Unión Española en Santa Laura.

🧩 La formación de Colo Colo vs Puerto Montt

Fernando Ortiz tiene definido gran parte del once con el que buscará ritmo competitivo en el sur, apostando por un equipo mixto entre titulares, suplentes y canteranos.

Y es que el entrenador argentino trabajó con un esquema 4-3-3, con el joven Eduardo Villanueva en el arco; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en defensa; Arturo Vidal, Benjamín Pérez y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme en delantera.

La gran novedad es precisamente la de Cristián Riquelme, quien volverá a sumar minutos tras estar prácticamente marginado durante el proceso anterior con Jorge Almirón. Ortiz lo ha probado como extremo por izquierda, una posición poco habitual para el ex Everton.

👀 ¿Qué juveniles fueron convocados por Fernando Ortiz?

El “Tano” mantiene su apuesta por la cantera alba. Cuatro jóvenes fueron incluidos en la nómina para el viaje al sur: Víctor Campos, Benjamín Pérez, Mauro Ibarra y Milován Velásquez, quienes se han ganado un lugar en los entrenamientos de Macul.

En tanto, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro quedaron fuera por su convocatoria a la Selección chilena adulta, mientras que Francisco Marchant, Nicolás Suárez y Gabriel Maureira siguen concentrados con la Sub 20 en el Mundial de Chile.

🩹 ¿Qué bajas tiene Colo Colo para el amistoso vs Puerto Montt?

Colo Colo no contará con varios nombres importantes por lesión o recuperación. Alan Saldivia, Javier Correa, Alexander Oroz y Óscar Opazo siguen trabajando al margen del plantel y no estarán disponibles para el amistoso en el sur.

📺 ¿A qué hora y dónde ver Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido se jugará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. La transmisión será exclusiva por ESPN y Disney+, el único canal que transmitirá el encuentro EN VIVO.

📣 Sigue toda la cobertura del Cacique en Al Aire Libre: Formaciones, análisis, transmisiones y la previa completa del amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt.