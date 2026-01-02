En Colo Colo el mercado no solo se juega en clave de llegadas. Con la pretemporada casi en marcha y decisiones aún abiertas en ataque, desde Argentina comenzó a circular una información que golpea directo en la estructura pensada para 2026.

No se trata de un nombre secundario ni de un rumor liviano. Al contrario: el aviso apunta a uno de los jugadores considerados titulares para el entrenador albo, Fernando Ortiz, y abre un flanco inesperado justo cuando el club busca ordenar salidas antes de acelerar una última incorporación.

❓ ¿Qué información llega desde Argentina sobre Javier Correa?

Desde Argentina aseguran que Estudiantes de La Plata volvió a activar contactos por Javier Correa. El dato fue entregado por el periodista Agustín Zabaleta, quien cubre la actualidad de los clubes de La Plata y encendió la alerta con un reporte que rápidamente cruzó la cordillera. “Primeros contactos entre Estudiantes de La Plata y Javier Correa. Tal como pasó a mediados de este año, las partes vuelven a acercarse para negociar un segundo ciclo en el Pincha”, informó.

A eso, sumó una frase que generó mayor ruido en Macul: “El jugador busca salir de Colo Colo”.

🧠 ¿Qué postura manejan en Colo Colo frente a este escenario?

En el Monumental no existe confirmación interna de que el delantero esté presionando para salir. Lo que sí está claro es que Correa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, condición que deja a Colo Colo con margen total para fijar condiciones en caso de que el interés avance más allá de un sondeo.

Además, la inversión realizada —cercana a los dos millones de dólares— es un factor clave que la dirigencia no está dispuesta a pasar por alto.

💬 ¿Qué dijo Javier Correa sobre su futuro?

El propio jugador abordó el tema hace pocos días en medios argentinos, dejando frases que fueron leídas con lupa en ambos países. “Estoy contento y feliz en Colo Colo”.

Aunque también añadió: “Esto es fútbol, es dinámico. Estamos abiertos a lo que sea mejor para todos. Después de las fiestas haremos un balance. Vuelvo el 3 de enero a Chile, dejé hasta el perro en Santiago”.

Más tarde, ante nuevas versiones, fue aún más claro: “No me llamó nadie. No me pongo nervioso, es parte del show. No me creo la figurita del equipo, hay que seguir laburando”.

🔄 ¿Por qué este rumor impacta directamente el mercado albo?

Porque Correa está considerado como el ‘9’ titular para la temporada que viene.

Cualquier avance real desde Argentina obligaría a Colo Colo a reordenar su planificación ofensiva, justo cuando el foco estaba puesto en liberar un cupo y sumar un acompañante en ataque, no en reemplazar a su centrodelantero principal.

📰 En resumen

Desde Argentina informan un nuevo interés por Javier Correa

Estudiantes de La Plata habría activado contactos preliminares

En Colo Colo no confirman que el jugador quiera salir

Correa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027

El club mantiene el control total de cualquier negociación

