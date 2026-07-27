Datos Clave Paredes en desacuerdo: No está contento con el fichaje de Vozinha Defiende a Maureira: No quiere que lo “tapen” Deslizó crítica a Mosa: Y duda si es que le preguntó a Fernando Ortiz por esta contratación

La llegada de Vozinha ha generado reacciones dispares en Colo Colo. Uno de los que se mostró en desacuerdo fue el ídolo del club Esteban Paredes, quien criticó el supuesto fin publicitario de la contratación y respaldó al arquero Gabriel Maureira, formado en Macul.

El goleador histórico del fútbol chileno declaró a Radio ADN que “no habría traído” a la estrella de Cabo Verde, porque considera que el club debe potenciar a Maureira, un joven de gran proyección para Colo Colo y para el fútbol chileno.

¿Por qué a Esteban Paredes no le gusta la contratación de Vozinha en Colo Colo?

Para Paredes, el fichaje “es para la galería (…). Yo me quedo con Maureira, si me tocara elegir yo no hubiese traído a Vozinha. Pienso y ratifico que si traes un jugador como Vozinha no creo que venga a la banca”.

Sobre Maureira insistió: “Es preocupante [la llegada de Vozinha], es un chico que se está iniciando”. Y agregó: “Tapas a un chico que a mi parecer lo está haciendo muy bien”. El exdelantero espera que el club se la juegue por el propio Maureira, al que describió como “un arquero de primer nivel joven, de selección y vendible el día de mañana”.

Finalmente, apuntó contra Aníbal Mosa: “No sé si hoy en día hay un directorio, pero ya sabemos qué ocurre en la interna de Colo Colo, que el máximo accionista es Aníbal (Mosa). No sé si le preguntó al técnico”.

Vozinha vio retrasado su arribo a Chile

Vozinha debía llegar este martes a Chile para integrarse a Colo Colo, según la planificación oficial. Sin embargo, el golero tuvo un problema con su visa y debió posponer el viaje, por lo que no hay claridad sobre cuándo aterrizará en Santiago.

Todo indica que su debut no será este fin de semana, ya que necesitará algunos días de acondicionamiento físico: estuvo de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.