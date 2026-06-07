Datos Clave Colo Colo se despide con derrota: El Cacique cierra su participación el la Copa de la Liga con caída ante Huachipato. Ayudante de Ortiz destroza al Cacique: Juan Pablo Rodríguez catalogó como fracaso la participación de los albos en el torneo. Ahora, apuntan al Campeonato Nacional 2026. ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?: El Cacique deberá recibir a Cobresal el próximo sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas.

Colo Colo cierra con el pie izquierdo su participación en la Copa de la Liga 2026, ya que a pesar de no jugarse la clasificación en el Grupo A fue derrotado por Huachipato por la cuenta mínima en condición de visitante. El Cacique cierra su participación en el torneo de la peor forma, siendo vencidos por segunda vez consecutiva en el certámen.

En el encuentro ante los Acereros, no estuvo presente el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, debido a su sanción contra Coquimbo Unido. En lugar de Ortiz fue Juan Pablo Rodríguez quien fue el mandamás de Colo Colo al borde del campo. Tras la derrota, el ayudante técnico del Tano no se guardó nada y apuntó a que el equipo fracasó en la competencia.

Ayudante de Ortiz remarca el fracaso de Colo Colo

Tras el pitazo final en Talcahuano, Juan Pablo Rodríguez se acercó a los micrófonos de TNT Sports para realizar un análisis del encuentro y de la participación de Colo Colo en la Copa de la Liga 2026. El ayudante técnico de Fernando Ortiz remarcó que el Cacique había fracasado en la competencia y que tenía que enfocarse en el Campeonato Nacional 2026.

“Somos Colo Colo, y si no avanzamos de fase cuando tenemos que hacerlo es un fracaso. Hay que decir las cosas como son. Desgraciadamente no cumplimos con los objetivos de la competencia, así que ahora hay que enfocarnos en lo que tenemos a mano, competir por el título del Campeonato Nacional”, señaló Rodríguez, apuntando a que el Cacique fracasó en la Copa de la Liga 2026 y tienen el deber de enfocarse en la división de honor del fútbol chileno.

A pesar de las críticas, el ayudante técnico del Cacique quedó conforme con el desarrollo del encuentro, ya que Colo Colo buscó la victoria con nuevos rostros en cancha. Además, destacó la participación de jugadores jóvenes y piezas que no han sido frecuentes en el once titular de Fernando Ortiz.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá que sacudirse rápidamente de la derrota ante Huachipato, ya que deberá afrontar la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El Cacique deberá recibir a Cobresal el próximo sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.