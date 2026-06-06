Colo Colo quedó eliminado de la Copa de la Liga 2026 y un histórico del club disparó con todo tras este “fracaso”, asegurando que lamenta que se haya producido en el aniversario del título de la Copa Libertadores 1991.

Se trata de Agustín Salvatierra, quien pese a que el equipo es puntero y con distancia en el Campeonato Nacional 2026, hizo ua fuerte crítica por el revés en esta copa, ya que se trata de una despedida en la fase de grupos y se pierde uno de los caminos para llegar a la Libertadores del próximo año, torneo que esta temporada no disputó tampoco.

Histórico de Colo Colo y su dura crítica por el adiós en Copa de la Liga

En diálogo con RedGol, Salvatierra señaló: “Es un fracaso. No hay no hay medias tintas. En Colo Colo no hay medias tintas y lamento que haya sucedido justo hoy (viernes), que se cumplen 35 años del título de la Copa Libertadores“.

El Cucho añadió que: “Lamentablemente dependía de Coquimbo y como ganaron, se consumó el fracaso. Eso no puede ser, Colo Colo siempre debe depender de Colo Colo y no de otros resultados. Repito, es un fracaso”.

Agustín Salvatierra jugó en Colo Colo de forma profesional entre 1987 y 1995, etapa en la que ganó múltiples títulos con el Cacique: cuatro títulos de Primera División, cuatro Copa Chile, una Recopa Sudamericana y una Copa Interamericana. Cuando ganaron la Copa Libertadores en 1991, el jugador era parte del club, pero no fue inscrito en esa competición, debido a que iba a ser enviado a préstamo, situación que no se concretó, por lo que terminó actuando solo en el torneo local.

¿Qué títulos le quedan a Colo Colo por ganar en este 2026?

Colo Colo tiene gran ventaja en el Campeonato Nacional de 10 puntos, por lo que tiene buenas posibilidades de coronarse a final de temporada, aunque poniendo la pelota en el piso hay que consignar que falta más de la mitad de la competición.

También está en la Copa Chile, torneo en el que aún no debuta y lo hará recién en junio, torneo que da “medio cupo” a la Libertadores, por lo que también es valioso ir por el título.