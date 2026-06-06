Huachipato recibe a Colo Colo este domingo en Talcahuano por la Fecha 6 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, en un duelo al que ambos elencos llegan eliminados. Los Albos sellaron el fracaso tras la victoria de Coquimbo sobre Concepción en Collao, resultado que obviamente mandó a los Piratas a semifinales.

Será una oportunidad para que los entrenadores Jaime García y Fernando Ortiz prueben variantes o solidifiquen su estilo de juego para el segundo semestre, al que los dos llegan en la pelea por el titulo del Campeonato Nacional, aunque con el Cacique escapado a 10 puntos.

¿Quién transmite Huachipato vs Colo Colo por la Copa de la Liga 2026?

El compromiso entre Huachipato y Colo Colo se transmitirá en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Colo Colo por la Copa de la Liga 2026?

Huachipato vs Colo Colo juegan este domingo 7 de junio a las 15:00 horas en Talcahuano por la fecha 6 de la Copa de la Liga.

Fecha: Domingo 7 de junio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Huachipato, Talcahuano

Árbitros de Huachipato vs Colo Colo

Árbitro: Nicolás Gamboa

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Víctor Pasmiño

4to árbitro: Nicolás Millas

VAR: Reinerio Alvarado

AVAR: Edson Cisternas

¿Cómo llegan Huachipato y Colo Colo?

Huachipato llega golpeado a este compromiso, puesto que en la última fecha cayó por 3-0 ante U Católica en Talcahuano, derrota que le hizo perder el subliderato del Campeonato Nacional y lo dejó cuarto en la tabla con 22 puntos. Los acereros vienen de un mal momento que también incluye la caída por 2-0 ante Deportes Concepción en el Ester Roa.

Por su parte, Colo Colo llega a la Región del Bío Bío como puntero indiscutido de la Liga de Primera, tras vencer por 4-2 a Deportes La Serena en La Portada por la fecha 14 y estirar su ventaja en la cima del torneo nacional a 10 puntos (acumula 33).

Formaciones de Huachipato vs Colo Colo

Formación de Huachipato: Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Santiago Silva; Mario Briceño, Lionel Altamirano, Álvaro Abarzúa. DT: Jaime García.

Formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Leandro Hernández; Javier Correa, Lautaro Pastrán. DT: Fernando Ortiz.