Universidad de Chile se juega el todo o nada en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, ya que este domingo deberá recibir a Audax Italiano, con la misión de ganar para tener chances de clasificar a la siguiente fase, donde depende también del resultado entre La Serena y La Calera. Para el encuentro entre azules e itálicos, Fernando Gago necesitará su mejor arsenal para conseguir los tres puntos vitales.

Uno de los puntos a mejorar para la escuadra azul dirigida por Pintita es la zaga defensiva, la cual se ha visto afectada por las lesiones de sus dos centrales titulares, quienes fueron reemplazados por Franco Calderón y Bianneider Tamayo, quienes no han logrado convencer del todo al público azul en los cuatro duelos disputados. Es por ello que para el próximo encuentro por la Copa de la Liga, Gago anunció que uno de los dos titulares lesionados ya entrena con el equipo.

El central inamovible que recupera Gago

En conversación con los medios en el Centro Deportivo Azul, Fernando Gago fue consultado por las bajas que sufre el plantel universitario, donde apuntó que Nicolás Ramírez es uno de los jugadores que ya entrena con el plantel universitario y podría ser convocado para el próximo enfrentamiento ante Audax Italiano.

“Nico ya está entrenando con nosotros y está a disposición para ser convocado para el próximo encuentro. Ahora depende de mí si es convocado para el duelo ante Audax Italiano”, señaló el técnico azul, quien podrá recuperar a una de sus piezas inamovibles en el sector defensivo del equipo.

Durante esta temporada, Nicolás Ramírez le ha ganado la pulseada a Franco Calderón y se convirtió en el central titular de Universidad de Chile. El defensor de 29 años ha disputado 16 encuentros y marcó un gol. Ramírez sufrió un desgarro muscular ante La Serena y se perdió los duelos ante La Calera por la Copa de la Liga y ante Cobresal y Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile deberá recibir a Audax Italiano por la fecha 6 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. El duelo entre azules e itálicos se jugará este domingo 7 de junio a partir de las 12:30 horas en el Estadio Nacional.