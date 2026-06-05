Datos Clave Fórmula azul: Ganar y esperar derrota de La Calera. Grupo D: Audax y La Calera tienen 10; la U suma 7. Definición: Domingo 7 de junio, 12:30 horas.

Universidad de Chile llega al cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga con una cuenta exigente, pero todavía posible. El equipo de Fernando Gago está tercero en el Grupo D con 7 puntos y necesita una combinación exacta para quedarse con el único cupo de la zona a semifinales.

La U recibirá a Audax Italiano este domingo 7 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Nacional. A la misma hora, Unión La Calera visitará a Deportes La Serena en La Portada. Esos dos partidos definirán al clasificado del grupo, donde solo avanza el primero.

¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a semifinales de Copa de la Liga?

La U de Chile necesita ganarle a Audax Italiano y que Unión La Calera pierda ante Deportes La Serena.

No hay otra fórmula. Si Universidad de Chile vence a Audax, llegará a 10 puntos y alcanzará al cuadro itálico en la tabla. Pero para quedar primera también necesita que La Calera pierda, porque los cementeros ya tienen 10 unidades.

Si se dan ambos resultados, habrá triple empate en la cima del Grupo D entre Universidad de Chile, Audax Italiano y Unión La Calera, todos con 10 puntos. En ese escenario, la U avanzaría por diferencia de gol.

¿Por qué la U clasifica si hay triple empate en el Grupo D?

La U clasifica en un triple empate porque tiene mejor diferencia de gol que Audax Italiano y Unión La Calera.

Antes de la última fecha, la tabla del Grupo D está así:

Equipo PJ PTS DG Audax Italiano 5 10 +3 Unión La Calera 5 10 +2 Universidad de Chile 5 7 +5 Deportes La Serena 5 1 -10

La única forma de que haya triple empate es que la U le gane a Audax y que La Calera pierda ante Deportes La Serena. Si eso ocurre, los tres equipos terminan con 10 puntos.

La clave está en la diferencia de gol. Cualquier triunfo azul aumenta el +5 de la U y, al mismo tiempo, reduce el +3 de Audax. Además, cualquier derrota de La Calera baja su actual +2.

Incluso con los marcadores mínimos, la U quedaría arriba:

Equipo Escenario mínimo Puntos finales DG final Universidad de Chile Gana 1-0 a Audax 10 +6 Audax Italiano Pierde 0-1 ante la U 10 +2 Unión La Calera Pierde 0-1 ante La Serena 10 +1

Por eso, a Universidad de Chile le sirve cualquier triunfo ante Audax, siempre que Unión La Calera pierda su partido. No necesita golear. Necesita ganar y esperar una caída cementera.

¿Qué pasa si la U le gana a Audax Italiano?

Si la U le gana a Audax Italiano, llegará a 10 puntos y dejará atrás al cuadro itálico por diferencia de gol, pero solo clasificará si La Calera pierde.

Con un triunfo azul, Audax se quedará en 10 puntos y verá caer su diferencia de gol. La U, en cambio, subirá a 10 unidades y mejorará su actual +5.

El problema está en La Calera. Si los cementeros empatan ante Deportes La Serena, llegarán a 11 puntos y serán inalcanzables para Universidad de Chile. Si ganan, quedarán con 13. Por eso, el triunfo azul es obligatorio, pero no suficiente.

¿Qué pasa si la U empata o pierde ante Audax Italiano?

Si la U empata o pierde ante Audax Italiano, queda eliminada de la Copa de la Liga.

El empate dejaría a Universidad de Chile con 8 puntos, lejos de Audax y La Calera. Una derrota la mantendría con 7 y también cerraría cualquier opción de avanzar.

Para los azules no hay margen: solo sirve ganar. Cualquier otro resultado clasifica a Audax Italiano o Unión La Calera, dependiendo de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

¿Qué resultado necesita la U de Chile en La Serena vs Unión La Calera?

La U necesita que Deportes La Serena le gane a Unión La Calera.

Un empate no le sirve. Si La Calera iguala, llegará a 11 puntos y superará cualquier escenario posible para Universidad de Chile. Si gana, se quedará con el grupo sin depender del resultado entre la U y Audax.

La Serena ya está eliminada y llega última con un punto, pero su partido será decisivo para el futuro azul. Una victoria papayera abriría la puerta a la clasificación de la U.

¿Cuál es el criterio de desempate en la Copa de la Liga 2026?

El primer criterio de desempate en la Copa de la Liga es la diferencia de gol.

Si dos o más equipos terminan igualados en puntos, el orden se define así:

Mayor cantidad de puntos. Mayor diferencia de goles. Mayor cantidad de partidos ganados. Mayor cantidad de goles convertidos. Mayor cantidad de goles de visita. Menor cantidad de tarjetas rojas. Menor cantidad de tarjetas amarillas. Sorteo.

Ese criterio es clave para Universidad de Chile, porque si gana y La Calera pierde, los tres equipos de arriba quedarían con 10 puntos y la U tomaría ventaja por diferencia de gol.

¿Qué equipos clasifican a semifinales de la Copa de la Liga?

Clasifican a semifinales los ganadores de cada grupo.

La Copa de la Liga tiene cuatro grupos de cuatro equipos. Solo el primero de cada zona avanza a la ronda de los cuatro mejores. No clasifican segundos, no hay repechaje y tampoco tabla general para rescatar equipos.

Hasta ahora, O’Higgins ya aseguró el Grupo C. En el Grupo D, la definición está entre Audax Italiano, Unión La Calera y Universidad de Chile.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga?

Las semifinales se jugarán en la semana del 6 al 12 de julio, con partidos de ida y vuelta.

Según informó la ANFP, la ida se disputará a mitad de semana y la vuelta durante el fin de semana. Los cruces se conocerán una vez definidos los cuatro ganadores de grupo.

La final de la Copa de la Liga 2026 ya tiene sede y fecha: será el sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿Qué premio entrega la Copa de la Liga 2026?

El campeón de la Copa de la Liga obtendrá el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

Ese premio convierte la definición en algo mucho más que un cierre de torneo nuevo. Para la U, avanzar a semifinales significaría mantenerse en carrera por un boleto directo al plano internacional de la próxima temporada.