Datos Clave Fecha confirmada: Sábado 18 de julio de 2026. Sede confirmada: Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Clasificado confirmado: O’Higgins ganó el Grupo C. Premio al campeón: Cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

La Copa de la Liga 2026 ya tiene su cita final marcada en el calendario. El presidente de la ANFP, Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP confirmó que el partido por el título se jugará el sábado 18 de julio en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con las hinchadas de ambos finalistas presentes en el recinto. La definición llegará un día antes de la final del Mundial 2026, lo que le da al evento una dimensión histórica dentro del fútbol chileno.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga 2026?

La final de la Copa de la Liga 2026 se jugará el sábado 18 de julio de 2026.

La fecha fue confirmada por Yamal Rajab y ubica al partido en un fin de semana cargado de fútbol a nivel global: la final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19. El torneo chileno cerrará su primera edición con título un día antes de que se conozca al campeón del mundo.

El horario exacto aún no ha sido anunciado por la ANFP.

¿Dónde se juega la final de la Copa de la Liga 2026?

La final de la Copa de la Liga 2026 se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Rajab confirmó el recinto porteño como sede neutral del partido definitorio. La particularidad es que ambas hinchadas podrán ingresar al estadio, lo que convierte al Elías Figueroa Brander en escenario de una final compartida. Ninguno de los dos finalistas jugará como local, independientemente de quiénes sean los equipos que lleguen a la instancia.

¿Cuántos equipos avanzan a semifinales de la Copa de la Liga 2026?

A las semifinales de la Copa de la Liga 2026 clasifican solo los cuatro líderes de grupo al término de la fase de grupos.

Cada grupo tiene un único boleto disponible y el primero en la tabla al cierre de la sexta fecha es el que avanza. Por ahora, solo O’Higgins tiene ese lugar asegurado como ganador del Grupo C con 11 puntos. Los otros tres cupos se definirán en la última jornada.

Los dos equipos ganadores de las semifinales disputarán la final de la Copa de la Liga.

¿Qué premio entrega la Copa de la Liga 2026?

El campeón de la Copa de la Liga 2026 recibirá el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

Ese premio le dio peso real al torneo desde su primera edición. El equipo que levante el trofeo no solo sumará un título nacional: también asegurará presencia en el principal certamen de clubes del continente durante la próxima temporada. Es un incentivo que mantiene a los equipos grandes comprometidos con el torneo incluso cuando su calendario se cruza con otras competencias.

¿Quién está clasificado a las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

El único clasificado confirmado a las semifinales es O’Higgins, ganador del Grupo C.

El Capo de Provincia acumuló 11 puntos y quedó inalcanzable para Deportes Limache, Palestino y Everton antes de la última fecha. Los otros tres cupos siguen abiertos:

Grupo A: Coquimbo Unido lidera con 11 puntos; Colo Colo lo sigue con 10.

lidera con 11 puntos; lo sigue con 10. Grupo B: Ñublense lidera con 11 puntos; Universidad Católica tiene 8.

lidera con 11 puntos; tiene 8. Grupo D: Audax Italiano y Unión La Calera están igualados con 10 puntos; Universidad de Chile suma 7.

¿Cuándo se juega la última fecha de la fase de grupos?

La sexta y última fecha de la fase de grupos se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio.

Estos son los partidos que definirán a los tres clasificados pendientes:

Viernes 5 de junio, 20:00: Deportes Concepción vs Coquimbo Unido

vs Sábado 6 de junio, 18:00: Ñublense vs Universidad de Concepción

vs Sábado 6 de junio, 18:00: Universidad Católica vs Cobresal

vs Domingo 7 de junio, 12:30: Deportes La Serena vs Unión La Calera

vs Domingo 7 de junio, 12:30: Universidad de Chile vs Audax Italiano

vs Domingo 7 de junio, 15:00: Huachipato vs Colo Colo

vs Domingo 7 de junio, 18:00: O’Higgins vs Palestino

vs Domingo 7 de junio, 18:00: Deportes Limache vs Everton

El partido de O’Higgins no tiene incidencia en la clasificación, ya que el Grupo C está resuelto. La definición real estará en los grupos A, B y D.