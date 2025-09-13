Universidad de Chile está enfocada en la final de la Supercopa ante Colo Colo, pero de reojo mira lo que será su actuación por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima.

El primer duelo de la llave de los ocho mejores del certamen continental está previsto para este jueves 18 de septiembre y ya tiene árbitro confirmado.

🤔 ¿Quién arbitrará el Alianza Lima vs U de Chile?

La Conmebol oficializó en las últimas horas a los jueces que impartirán justicia en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, designando a un brasileño para el duelo entre Alianza Lima y la U.

Se trata de Ramón Abatti, árbitro de 35 años que estuvo en el reciente Mundial de Clubes y también en los Juegos Olímpicos de París 2024. El juez será secundado por sus compatriotas Danilo Manis y Rafael Alves. Por su parte, Matheus Candancan será el cuarto árbitro.

En el VAR, en tanto, también habrá brasileños, puesto que el encargado será Wagner Reway, quien será asistido por Rodrigo Nunes.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile por la Sudamericana?

Tras la Supercopa de este domingo, Universidad de Chile deberá enfocarse rápidamente en la Copa Sudamericana 2025, puesto que jugará ante Alianza Lima el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la U de Chile?

Sigue todas las noticias relacionadas a Universidad de Chile en Al Aire Libre.