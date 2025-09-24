La U de Chile tiene todo listo para el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde recibirá a Alianza Lima en busca de conseguir un boleto a la llave de los cuatro mejores del certamen continental.

En los azules son conscientes de la dificultad del enfrentamiento, por lo que saldrán con lo mejor que tienen. En ese contexto, recuperaron a tres piezas fundamentales que podrán decir presentes ante los incaicos.

⚽ Los jugadores que recuperó U de Chile vs Alianza Lima

Para el encuentro ante Alianza Lima, Universidad de Chile no podrá contar con Marcelo Díaz, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para el duelo.

Sin embargo, recuperó a tres piezas claves: Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio. Los tres futbolistas estuvieron alejados de las canchas por lesión, pero fueron convocados por Gustavo Álvarez para el trascendental duelo copero tras superar sus dolencias.

🧾 La formación de U de Chile vs Alianza Lima

Pese a que recuperó a estas tres piezas claves, Gustavo Álvarez no las alineará desde la partida y saldrá con el mismo equipo que jugó en Lima a excepción de Marcelo Díaz, quien será reemplazado por Sebastián Rodríguez.

De esta forma, la U saltará a la cancha con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ataque.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

U de Chile vs Alianza Lima se enfrentan este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.