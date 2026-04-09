Olimpia de Paraguay se llevó un valioso triunfo por 2-0 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, pero el balance postpartido estuvo marcado por una denuncia extrafutbolística. El arquero del cuadro guaraní, Gastón Olveira, reveló que el plantel visitante no contó con agua en su camarín, lo que les impidió ducharse tras el encuentro por la Copa Sudamericana 2026.

“No hubo nunca agua”, sentenció el portero, exponiendo una situación que ha sido interpretada como una “triquiñuela” para incomodar al rival. Esta falta de servicios básicos en el reducto floridano condiciona la imagen del club chileno ante la Conmebol en su debut internacional de la temporada.

¿Cuál fue la denuncia de Gastón Olveira tras el triunfo de Olimpia ante Audax?

El arquero de Olimpia denunció que el camarín asignado en el Estadio Bicentenario de La Florida no contaba con agua disponible. Tras la victoria por 2-0, Gastón Olveira atendió a los medios en zona mixta y dio cuenta de la incómoda situación que vivió el plantel paraguayo tras el pitazo final.

“No había agua, pero bueno, son cosas que pasan a veces”, señaló el guardameta de 32 años en declaraciones recogidas por radio ADN.

Al ser consultado sobre si el suministro se cortó durante el partido, el portero fue tajante al asegurar que el problema persistió durante toda su estadía en el vestuario: “No, nunca hubo agua”, enfatizó Olveira, confirmando que los futbolistas debieron retirarse del recinto sin poder asearse.

¿Qué consecuencias tuvo la “triquiñuela” denunciada por Olimpia en La Florida?

La situación fue catalogada por diversos medios como una antigua estrategia para complicar al equipo visitante tras una derrota local. A pesar de la molestia por la falta de agua, el plantel de Olimpia logró imponerse en cancha con goles de Rubén Lezcano (23’) y Juan Fernando Alfaro (34’). Según reporta BioBioChile, este tipo de incidentes suelen ser reportados por los delegados de la Conmebol, lo que podría derivar en sanciones económicas para Audax Italiano por no cumplir con los estándares de infraestructura requeridos para torneos internacionales de nivel profesional.

El análisis de Pablo “Vitamina” Sánchez tras la victoria de Olimpia

En lo deportivo, el técnico del conjunto paraguayo se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos ante el club que dirigió anteriormente. “El equipo fue inteligente. Aguantamos bien, con orden y a la hora de atacar fuimos contundentes”, valoró el estratega argentino en conferencia de prensa tras el duelo. Sánchez evitó profundizar en la polémica del camarín y prefirió destacar la efectividad de su escuadra, señalando que “por la historia de esta institución queremos convertirnos en candidatos a ganar la Sudamericana”.